Santa Cruz avanza hacia la apertura de la calle de La Rosa hasta San Francisco Javier

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Obras e Infraestructuras, anuncia que las obras de rehabilitación, mejora de la accesibilidad y modernización de la calle de La Rosa, avanzan hacia la apertura hasta la calle San Francisco Javier, un conjunto de actuaciones que “que permitirán poner en valor un corredor accesible para los peatones y las compras en los comercios desde el cuartel de Almeyda hasta el Mercado Nuestra Señora de África”, anuncia el alcalde, José Manuel Bermúdez.
Rivero, por su parte, consigna que “en estos momentos se ha procedido a la apertura al tráfico de vehículos y peatones hasta la calle San Antonio, que ha sido devuelta a su sentido original de subida hacia la calle Méndez Núñez” y pone en valor que “esta actuación ha permitido que se produzca un alivio en el tráfico y el tránsito interior en el barrio de El Toscal, a la misma vez que ya se prevé la puesta en funcionamiento de los nuevos contenedores soterrados durante la primera quincena de este mismo mes de noviembre”.
“Tal y como trasladamos en junio del 2024 -detalla Javier Rivero-, duplicar la ejecución de la obra actuando en dos fases a la vez ha permitido mejorar el ritmo de esta ejecución, cuyo próximo objetivo es terminar los trabajos hasta la calle San Francisco Javier antes de finalizar el año” y argumenta que “lo que nos permitiría continuar hasta la calle San Vicente Ferrer dentro de la ejecución de las fases 3 y 4, sin modificar la estimación comunicada a vecinos y comerciantes en abril del 2024 sobre la estimación de 12 meses de retraso previsto sobre el plazo inicial de la obra”.
“Desde el pasado mes de mayo -argumenta el concejal-, los trabajos se han centrado en las fases 3 y 4, entre la calle San Antonio y San Vicente Ferrer, cuyo plazo de ejecución estaba estimado en 8 meses, por lo estamos convencidos de que es muy probable que antes de febrero estén las aceras terminadas para asegurar el tránsito peatonal” y sostiene que “de la misma manera en que ya está disponible más del 50% de la totalidad de la calle de La Rosa”.
“Con estas ejecuciones ya concluidas, puede dibujarse con claridad el panorama definitivo de cómo quedará una vez finalicen los trabajos, con aceras amplias y plenamente accesibles, convirtiéndose esta popular calle en un lugar de encuentro y recorrido para peatones y para la realización de compras”.
El edil concluye afirmando que “hasta este momento se ha certificado un total de 3.561.136,64 euros del total del presupuesto de adjudicación de la obra, que asciende a 4.385.000 euros, y de los que la subvención otorgada por los fondos europeos Next Generation supone una aportación de 1.719.156,20 euros”.