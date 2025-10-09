Denuncian que el SCS “puede dejarte sin trabajo si no atiendes una llamada”

El Sindicato de Enfermería Satse denunció ayer que, en la práctica, “hay trabajadores del Servicio Canario de Salud (SCS) que, en caso de no atender a tiempo una llamada telefónica, pueden incluso hasta quedarse sin trabajo”, una situación que dichos representantes de los trabajadores han calificado como de “esclavitud absolutamente inaceptable”.
Según la información facilitada desde Satse, se vuelve a denunciar la situación que padecen los profesionales temporales del SCS, especialmente enfermeras, enfermeros, matronas y fisioterapeutas, debido a la normativa que regula el sistema de contratación.
La novedad radica en que, a su entender, “la situación se ha agravado tanto que los profesionales pueden llegar a ser penalizados durante meses si no contestan la llamada del departamento de personal ofreciéndole un contrato. Así, un integrante de la lista de empleo pasaría automáticamente a la situación de no disponible solo por no atender una llamada telefónica, aunque sea por motivos justificados”.
Dicho sindicato sostiene que “la normativa vigente exige que los trabajadores y trabajadoras del SCS estén permanentemente pendientes del teléfono para recibir la oferta y evitar penalizaciones desproporcionadas que puedan derivar en la pérdida de ingresos o, incluso, en la exclusión de las listas de empleo, un tipo de esclavitud que es absolutamente inaceptable”, dado que “estas sanciones dejan a los profesionales sin salario y sin cotización, afectando gravemente a su estabilidad laboral y personal”, apuntan desde el sindicato.
“Además -continúa Satse-, esta situación vulnera los principios de conciliación personal y laboral. Se han dado casos de compañeros y compañeras que no han podido contestar al teléfono porque están prestando asistencia sanitaria, descansando tras haber hecho una guardia, un turno de noche o, incluso, en situaciones de la vida cotidiana”.
Satse no solo denuncia esta realidad, sino que ha trasladado a la Administración numerosas propuestas para mejorar el actual sistema de llamamientos, entre ellas la puesta en marcha de un grupo de trabajo específico de listas de empleo en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad con el objetivo de sustituir la normativa vigente, implantar un sistema de llamamiento alternativo que garantice los derechos de los profesionales y la eliminación de la penalización automática por no contestar un llamada, explican desde el sindicato.