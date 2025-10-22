Los expertos lo confirman: el refugio secreto de las cucarachas podría estar en este punto concreto de tu cocina

Aunque el verano haya quedado atrás, las cucarachas siguen siendo una presencia habitual en muchos hogares de Canarias, especialmente en zonas donde el clima cálido se mantiene durante todo el año. Estos insectos buscan lugares con calor, humedad y restos de alimentos, condiciones que suelen encontrarse en determinadas partes de la cocina.
Un estudio publicado en la base de datos de libre acceso PubMed Central señala que “las cucarachas prefieren ubicarse en zonas cálidas, oscuras y húmedas dentro del entorno doméstico”.
Esa preferencia implica que electrodomésticos que emiten calor y acumulan restos de comida —como el horno o el microondas— crean condiciones ideales para su proliferación.
Incorporar esta evidencia científica refuerza la importancia de las medidas de limpieza y vigilancia que hemos señalado.
Señales que alertan de su presencia
Identificar una infestación a tiempo permite evitar problemas mayores. Algunos indicios comunes son:
- Excrementos o puntos negros cerca de los electrodomésticos.
- Olor fuerte y desagradable en zonas cerradas o poco ventiladas.
- Restos de mudas o huevos en juntas, rendijas o cajones.
- Manchas o líquidos oscuros en el entorno del microondas o el horno.
La empresa internacional Ecolab, especializada en control de plagas, advierte de que las cucarachas pueden transmitir bacterias como E. coli, salmonella o disentería, capaces de contaminar alimentos y superficies. En el ámbito de la restauración, su presencia puede suponer una infracción grave y el cierre temporal del establecimiento.
Cómo prevenirlas
Para evitar que estas plagas encuentren refugio en la cocina, los expertos recomiendan:
- Limpiar con frecuencia el microondas, el horno y la tostadora, incluyendo juntas y rejillas.
- Evitar la acumulación de restos de comida y mantener los electrodomésticos secos.
- Ventilar la cocina y revisar posibles puntos de entrada, como sumideros o grietas.
- En caso de detectar actividad, contactar con un servicio profesional de desinsectación.
Aunque suelen ser más visibles durante los meses cálidos, las cucarachas no desaparecen con la bajada de temperaturas. Simplemente buscan refugio en interiores, donde encuentran calor y alimento suficientes para sobrevivir. Por ello, mantener hábitos de limpieza constantes y revisar los electrodomésticos con regularidad son medidas fundamentales para evitar su proliferación.