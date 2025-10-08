Sergio Siverio, profesor de Derecho Constitucional en la ULL, tajante sobre los recursos de PP y Vox contra la ley trans: “Han hecho un discurso de odio”

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Sergio Siverio, acaba de publicar Los fundamentos constitucionales de la autodeterminación del género de las personas trans, una obra que nace de su tesis doctoral, dirigida por el Profesor Titular Vicente Navarro Marchante, y que obtuvo la máxima calificación: sobresaliente cum laude.
El libro, publicado en acceso abierto por la editorial Atelier, llega justo cuando el Tribunal Constitucional analiza los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y Vox contra la ley trans estatal de 2023.
Siverio habla con DIARIO DE AVISOS desde la experiencia de quien lleva años pensando, investigando y debatiendo sobre una cuestión a la que ha dedicado buena parte de su vida. Está absolutamente convencido de que la autodeterminación de género es compatible con la Constitución: “Reconocer derechos a un colectivo no niega los derechos de otro, los amplía”.
Canarias, “pionera con su ley”
Antes incluso de la norma estatal, Canarias fue pionera con su ley trans e intersex de 2021, aprobada por unanimidad. No obstante, el investigador tinerfeño recuerda que su desarrollo aún está incompleto: “Cuatro años después no se han aprobado todos los reglamentos ni actualizado los protocolos educativos y sanitarios. Y eso es responsabilidad del Gobierno autonómico”.
Sergio Siverio alerta de la controversia que existe con las personas no binarias: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) cuestionó la inclusión de una tercera casilla en los formularios públicos, lo que sigue generando tensión entre administraciones y colectivos: “Canarias estaba a la vanguardia y no debería retroceder. El reconocimiento de todas las identidades debe mantenerse como un compromiso institucional”.
En qué punto está la Ley Trans estatal
La Ley 4/2023 permite a las personas trans cambiar la mención registral del sexo sin necesidad de informes médicos o psicológicos. Fue un paso histórico. Ahora, el Tribunal Constitucional mantiene la ley bajo estudio: “Si el TC tumbara la ley, no solo estaríamos ante un retroceso jurídico, sino ante una fractura vital para quienes ya han visto reconocida su identidad”.
Asimismo, recuerda que el fallo podría llegar en los próximos meses y tendría efectos directos sobre cambios registrales ya tramitados en España. Ante tal panorama, el docente isleño reacciona con la norma en la mano: “La autodeterminación no vulnera la Carta Magna, El artículo 10.1 consagra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, y el artículo 14 prohíbe la discriminación por cualquier condición personal o social”.
“La clase política no ha estado a la altura”
Si bien la Ley Trans fue aprobada con el apoyo de la mayoría progresista del Congreso, también es cierto que se ha generado un intenso debate político: “La clase política no ha estado a la altura. A la izquierda le ha faltado pedagogía y convicción, y la ultraderecha ha hecho un ejercicio de discurso de odio. Detrás de la autodeterminación de género hay vidas en juego. Hay personas que han tenido que pasar por años de patologización para ver reconocida su identidad”, asevera el profesor de Derecho Constitucional de la ULL, Sergio Siverio.
Los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y Vox ante el TC son, para Siverio, una muestra de la polarización que ha rodeado la Ley Trans desde su aprobación y del ‘uso ideológico’ del Derecho: “Ambos partidos alegan que la ley genera inseguridad jurídica y desprotege a las mujeres; una argumentación que carece de base constitucional”.
En su tesis, el jurista tinerfeño dedica mucha tinta al Derecho comparado. Ha estudiado más de cincuenta legislaciones y visitado universidades en Pisa y Bérgamo, lo que le permitió que la tesis obtuviera mención de doctorado internacional. Y, antes de despedirse, cita el caso de Bélgica, cuyo Tribunal Constitucional obligó a incluir la opción no binaria en su sistema registral, un referente que, a su juicio, España debería considerar: “No reconocer otras realidades de género sería como admitir que la interpretación de la Constitución se ha quedado petrificada en el año 1978, y eso no puede ser así. El Derecho evoluciona, como el lenguaje”.