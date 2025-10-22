tenerife

Simulacro en Tenerife: si oyes sirenas o ves humo, no te alarmes

Desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía que no se trata de una emergencia real
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Ayuntamiento de Los Realejos, en colaboración con la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, lleva a cabo este miércoles 22 de octubre de 2025 un simulacro de derrame de combustible con riesgo de incendio o explosión en la estación de servicios Repsol Palo Blanco.

El ejercicio, que comenzó a las 11:00 horas y se prevé que se extienda hasta alrededor de las 13:00 horas, forma parte del Plan Especial de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera de Canarias (PEMERCA) y del Plan de Autoprotección de la propia estación.

  1. Simulacro de accidente aéreo en TenerifeSimulacro volcánico en Tenerife: así será la nueva prueba de alerta que recibirás en tu móvil este viernes
  2. El patrimonio genético protege la fértil riqueza de las razas autóctonas isleñasCoordinan la evacuación de animales en el simulacro de riesgo volcánico en Tenerife

Durante el desarrollo del simulacro se ha recreado humo real y una pérdida simulada de líquido, lo que ha motivado la activación de diferentes recursos de seguridad y emergencias, entre ellos el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), la Policía Local de Los Realejos, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el propio Ayuntamiento de Los Realejos.

Según ha informado el Consistorio, el objetivo principal del ejercicio es evaluar los tiempos de respuesta, las comunicaciones operativas y la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y órganos de dirección ante una posible situación de riesgo real.

Desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía que no se trata de una emergencia real, y se pide comprensión y colaboración ante las posibles limitaciones de tráfico o movimientos de efectivos en la zona mientras dure la simulación.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas