Simulacro en Tenerife: si oyes sirenas o ves humo, no te alarmes

El Ayuntamiento de Los Realejos, en colaboración con la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, lleva a cabo este miércoles 22 de octubre de 2025 un simulacro de derrame de combustible con riesgo de incendio o explosión en la estación de servicios Repsol Palo Blanco.
El ejercicio, que comenzó a las 11:00 horas y se prevé que se extienda hasta alrededor de las 13:00 horas, forma parte del Plan Especial de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera de Canarias (PEMERCA) y del Plan de Autoprotección de la propia estación.
Durante el desarrollo del simulacro se ha recreado humo real y una pérdida simulada de líquido, lo que ha motivado la activación de diferentes recursos de seguridad y emergencias, entre ellos el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), la Policía Local de Los Realejos, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el propio Ayuntamiento de Los Realejos.
📢La Dirección General de Emergencias @territoriocan_ realiza #SIMULACRO de derrame de combustible con riesgo de incendio en una estación de servicio en #LosRealejos #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) October 22, 2025
🚨Si oyes sirenas o ves humo, no te alarmes
🚒Es un ejercicio e intervienen vehículos de emergencia pic.twitter.com/A55DDeqnxF
Según ha informado el Consistorio, el objetivo principal del ejercicio es evaluar los tiempos de respuesta, las comunicaciones operativas y la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y órganos de dirección ante una posible situación de riesgo real.
Desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía que no se trata de una emergencia real, y se pide comprensión y colaboración ante las posibles limitaciones de tráfico o movimientos de efectivos en la zona mientras dure la simulación.