Seis asociaciones de vecinos exigen solución al problema de los sinhogar en Santa Cruz de Tenerife

Las asociaciones de vecinos La Arboleda (Salamanca), Residencial Anaga, El Perenquén (centro), Las Ramblas, La Ninfa-Ifara y La Muralla (avda de Anaga) alzaron ayer la voz para exigir a las administraciones públicas una solución al “problema” de los sinhogar en la capital. Por ello, reclaman al Gobierno de Canarias, Cabildo, municipios y a la Justicia que “asuman su responsabilidad” y destinen más recursos para paliar esta situación.
En este sentido, aseguran que, pese al drama humano, se trata de una problemática que “sufren los ciudadanos directamente, pues nuestros niños van al colegio y tienen que presenciar escenas impropias para su edad, además de que hay familias que conviven con situaciones de riesgo que nadie gestiona. No es justo ni para quienes necesitan ayuda urgente y no la reciben, ni para quienes tienen derecho a vivir en una ciudad segura y digna”, manifiestan.
Los representantes vecinales indican”el Ayuntamiento de Santa Cruz ha atendido este año a 732 personas sinhogar, de las que más de la mitad proceden de otros municipios, y además la realidad es más dura, pues hay cientos durmiendo en las calles cada noche de las que el 30% (222) presentan algún tipo de patología mental: 36 casos graves, de los que 13 están en situación muy crítica, según datos aportados recientemente por el propio Consistorio municipal”.
Al respecto, alegan las asociaciones, “el resto de administraciones no hace nada y, lo peor, es que otros municipios tinerfeños están derivando de manera informal a personas sin hogar hacia la capital. Sin coordinación, sin presupuesto compartido, sin asumir su parte de responsabilidad. Santa Cruz está asumiendo un volumen de sinhogarismo derivado de otros municipios, cargando con una responsabilidad y un coste que debería ser compartido por todos”, añaden.
Competencias
Mientras, apuntan, “el Cabildo y el Gobierno de Canarias brillan por su ausencia. Competencias que son suyas, pero todo queda en el aire mientras Santa Cruz intenta tapar agujeros con recursos insuficientes. Algo unido a que los jueces consideran que estas personas, a pesar de su patología mental, pueden tomar decisiones y no se puede intervenir pese a ser evidente que necesitan ayuda”. Asimismo, las asociaciones exigen que “cambien las leyes que impiden intervenir cuando una vida está en riesgo evidente, porque si hay voluntad política, las leyes se cambian” y, además, solicitan que “el Cabildo coordine una respuesta conjunta; que el Gobierno active sus competencias en salud mental y servicios sociales, aportando recursos y no discursos; y que los demás municipios dejen de derivar a personas sinhogar hacia Santa Cruz, compartiendo la carga”, proponen.
Igualmente, los dirigentes vecinales de La Arboleda, Residencial Anaga, El Perenquén, Las Ramblas, Ninfa-Ifara, y La Muralla también piden a los que lideran o trabajan para el Ayuntamiento capitalino que “estén unidos en este tema tan sensible. Que actúen de manera responsable y sin hacer política. Que trabajen juntos, por encima de siglas y colores, en beneficio del ciudadano. Este no es momento para rédito político ni para enfrentamientos internos. Es momento de unidad, acción y compromiso real”.