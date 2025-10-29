Encuentran a Sonia, que había desaparecido en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta para localizar a Sonia F. O., de 27 años, a quien se le había perdido la pista el pasado 25 de octubre en Fuerteventura.
La mujer, a quien se describía con una estatura de 1,57 metros, complexión normal, pelo rojizo y ojos oscuros, ha sido localizada gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión.
Piden ayuda para encontrar a desaparecidos
Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier otra información de un desaparecido, que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.
Es el caso de Iban J. P. A., de 42 años, desaparecido en Telde, Gran Canaria, desde el 15 de octubre. Se le describe con una estatura de 1,65 metros, complexión gruesa, tiene el pelo moreno y canoso, los ojos verdes y sufre cojera en la pierna derecha.
También se continúa buscando a Francisco D. Borja M., desaparecido en Canarias desde el 28 de septiembre.
Al hombre, de 52 años y en situación de “alta vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria y, tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 170/172 metros de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo canoso y los ojos castaños.