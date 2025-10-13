Inteligencia artificial, botón de SOS y sensores de movimiento: así será la teleasistencia para mayores y dependientes en Canarias

El Gobierno de Canarias pondrá en marcha un servicio de teleasistencia avanzada para mejorar la atención de 20.000 personas mayores y dependientes, tras suscribir recientemente un contrato con la empresa Atenzia por un importe que ronda los siete millones de euros.
La consejera de Servicios Sociales, Candelaria Delgado, explica en un comunicado que el servicio constará de relojes que monitorizan por GPS la situación de los usuarios en cada momento y que también disponen de un botón de urgencias que pueden usar si necesitan alguna atención.
El sistema, que se complementa con sensores de movimiento en los hogares, será gestionado por un equipo humano compuesto por profesionales que ayudarán a estas personas ante diferentes situaciones que se les puedan presentar en sus domicilios.
Programas de atención integral personalizados
La directora territorial de Atenzia, Adriana Acevedo, explica que el sistema de teleasistencia avanzada evalúa a cada persona, con valoraciones multidimensionales que se hacen por profesionales del servicio y gracias al cual los usuarios tendrán un servicio personalizado.
Se les harán seguimientos, valoraciones y se les incluirá en programas de atención integral personalizados en función de las necesidades de cada persona.
El sistema va a estar acompañado y ayudado por un conjunto de dispositivos que a los profesionales del servicio les ayudarán a saber qué necesidades tienen en cada momento y les ayudan a ser más proactivos y reactivos a la hora de intervenir.
Se trata de elementos como sensores de ocupación cama-sillón y relojes, entre otros dispositivos, que ayudan a las profesionales a establecer los patrones de vida y saber cuáles son las necesidades reales de estas personas.
El servicio se basa, además, en una serie de programas de atención integral que buscan que las personas estén en su domicilio el mayor tiempo posible, acompañándoles y cubriendo sus necesidades como el programa tras alta hospitalaria o el programa de caídas recurrentes, entre otros, señala la responsable de Atienza.
La IA, clave para la asistencia de personas dependientes
Hasta el momento, el servicio de teleasistencia en Canarias ha sido gestionado mediante la colaboración de entidades externas, lo que ha permitido cubrir las necesidades básicas de una parte de la población en situación de dependencia.
No obstante, la creciente demanda, especialmente entre personas mayores y colectivos vulnerables, requiere la implementación de un sistema propio, señala el Gobierno de Canarias en el comunicado, incorporando los últimos avances tecnológicos como la inteligencia artificial, sistemas de ‘internet de las cosas’ y plataformas de gestión de datos en tiempo real.
La consejera Candelaria Delgado recalca que este nuevo servicio supone “un salto cualitativo en la atención a la dependencia en Canarias porque es la primera vez que el servicio de teleasistencia avanzada se implementa en el archipiélago”.