Templo Masónico de Tenerife: todo lo que tienes que saber si quieres visitarlo

El Templo Masónico de Tenerife, ubicado en Santa Cruz, ha reabierto sus puertas recientemente tras años de trabajos de recuperación. Único en toda España, la expectación para poder visitarlo es evidente, agotando el cupo de rutas guiadas para noviembre.
Santa Cruz ha tenido que esperar 35 años para poder volver a abrir las puertas del Templo Masónico, un edificio repleto de historia cuya simbología lo convierte en único en España, además de uno de los más bellos del mundo. Esta emblemática construcción, ubicada en la calle San Lucas retorna a la ciudad convertido en una joya arquitectónica que vuelve a hacer brillar el corazón de la capital.
El Templo Masónico es único
El Templo Masónico de Santa Cruz permanecía clausurado desde 1990 debido a su mal estado estructural. Tras años de espera, las obras de rehabilitación arrancaron finalmente en 2022, impulsadas por una inversión de 3 millones de euros procedente del Ministerio de Cultura, con el respaldo económico del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento capitalino. Hoy, este emblemático inmueble comienza a recuperar su historia y su papel como símbolo de memoria, justicia y reparación.
El Templo Masónico de la Logia de Añaza, de principios del siglo XX (1899-1902), está considerado el mayor templo de la Masonería española construido hasta el Golpe de Estado de 1936. El régimen franquista consideraba “enemigos” a los masones por sus valores progresistas y “destruyó” muchos de sus templos, aunque el Templo de Santa Cruz de Tenerife se mantuvo en pie.
¿Cómo puedo visitarlo?
El Templo Masónico puede visitarse de forma libre los martes, jueves y sábado, de 12.00 a 18.00 horas; miércoles y viernes, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes permanecerá cerrado.
Las visitas guiadas se llevarán a cabo los martes, jueves y sábados de 11:00 a 12:00 horas, y miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00 horas.