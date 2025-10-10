Delgado se defiende y afirma que ha reducido a la mitad el tiempo de espera por la dependencia

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, defendió que se han reducido a la mitad los plazos de tramitación de los expedientes de la Dependencia gracias al nuevo decreto de simplificación administrativa aprobado en mayo, situándose en 478 días de media, “acercándonos cada vez más a los seis meses que dictamina la ley”. Según Candelaria Delgado hasta la fecha hay más de 18.336 solicitudes registradas, en comparación con los 9.307 de la anterior legislatura.
Delgado lamentó las informaciones vertidas por la oposición, acusándoles de “maquillar datos” en atención a la dependencia y “no son reales”: “No consentiremos que a ningún funcionario público se le acuse de falsedad documental”.
“Hasta la fecha, contamos con 18.333 solicitudes registras por el Gobierno, y en la anterior legislatura solo se dieron 9.307. Como he dicho en anteriores ocasiones había más de 8.000 solicitudes sin registrar por parte del Ejecutivo anterior”, destacó.
Recordo que la atención a la dependencia “está en el centro de las políticas. Hemos mejorado las ratios, las cifras, y todo esto gracias a la labor de los empleados públicos, de los aplicativos puestos en marcha y del decreto para agilizar la tramitación”, incidió Delgado.
Donde se ha “evolucionado de igual forma” es en las resoluciones de grado, realizándose “21.828 resoluciones en lo que va de legislatura, cuando el Pacto de Las Flores solo hizo 13.813 resoluciones de grado”, tras alabar el nuevo decreto que permite agilidad al resolver el grado y PIA del dependiente a la vez. “En esta legislatura se están haciendo una media de 873,12 resoluciones mensuales, mientras que en la legislatura anterior fueron 287,77”, destacó.
El tiempo medio de tramitación ha pasado de 977 a inicios de legislatura a los 478 días, “acercándonos cada vez más a los seis meses que dictamina la ley”, añadió la consejera. De hecho, precisó que en Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, así como en parte de Gran Canaria el tiempo límite de resolución ya está en los 180 días. “Es muy importante, estamos hablando de personas que acceden más rápidamente a sus derechos”.
Con respecto a los expedientes pendientes de contar con PIA (tienen derecho a una prestación que no la tienen concedida), se ha contratado personal para acelerar, junto a la nueva resolución, que ese limbo de 6.386 personas se “acorte lo antes posible”. Sobre las solicitudes que, teniendo grado y PIA, no han accedido aún una prestación (13.741 usuarios), se ha puesto en marcha un servicio de apoyo telefónico para conocer la dificultad que les impide el acceso y dar instrucciones y un servicio de ayuda a domicilio.
Delgado anunció que se ha firmado el nuevo contrato del servicio de teleasistencia avanzada, que supondrá la atención y monitorización de personas dependientes en su domicilio.
Por último, lamentó la falta de financiación estatal: “No puede ser que Canarias, a través de su Gobierno y Cabildos, esté aportando el 78% del coste de los servicios a la dependencia, mientras el Estado aporte el 22%, por debajo del 50% de La Ley”.