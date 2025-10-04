sucesos

Un accidente entre una guagua y un coche en la TF-5 deja a una persona herida

El incidente ha generado largas retenciones
Un accidente por alcance entre una guagua y un turismo en la TF-5, a la altura de Vía Ronda (La Laguna) y en sentido Norte, deja este sábado a una persona herida de carácter moderado, junto a largas retenciones en la autopista.

Según 112 Canarias, la persona afectada fue atendida en el lugar por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada a un centro hospitalario para valoración. La colisión obligó a regular el tráfico en la zona mientras se retiraban los vehículos implicados y se aseguraba la vía.

El incidente ha generado importantes retenciones. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y planificar rutas alternativas cuando se registren incidencias en la TF-5.

