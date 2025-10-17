sanidad

Canarias inicia la campaña de vacunación contra la gripe en todos los centros de salud

La inmunización es el medio más eficaz para evitar complicaciones en aquellas personas más vulnerables y reducen significativamente el riesgo de hospitalización o fallecimiento
Una niña recibe la vacuna intranasal contra la gripe. Fran Pallero
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inició ayer la campaña de vacunación frente a la gripe 2025-26 en todos los centros de salud del archipiélago para la población en general. Hay cinco tipos d-e vacunas distintos, adaptadas a todos los grupos a inmunizar. Se puede pedir cita en el 012, 922 470 012 y 928 301 012.

La vacunación contra la gripe está indicada en embarazadas y mujeres en puerperio, mayores de 60 años, menores entre 6 meses y 6 años, personas de 6 años o más con enfermedades crónicas, inmunodepresión o institucionalizadas; personas vulnerables en su domicilio, convivientes de los mismos; convivientes de lactantes menores de 6 meses y personal de guarderías y de educación infantil, personal sanitario, sociosanitario y de servicios esenciales (policía, bomberos, protección civil), personas fumadoras o con otros factores que incrementen su riesgo.

Sanidad insiste la importancia de la vacunación, al vivir en una sociedad “donde interactuamos mucho unos con otros”, y dejamos a nuestros niños con sus abuelos y otras personas mayores “para que los cuiden y al final aumentan los contagios”, los abuelos pueden ponerse muy malos y terminen ingresados. Insisten en que “vacunarse no evita la enfermedad, pero sí evita que cursemos la infección con gravedad, disminuye los ingresos, que acaben en la UVI o que haya un fallecimiento”.

Las vacunas contra la gripe son de las “más seguras” que hay en el mercado, con una eficacia del 70%, y prepara al sistema inmunitario para afrontar la gripe, aunque “cada persona no reacciona de la misma forma”.

