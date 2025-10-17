Canarias inicia la campaña de vacunación contra la gripe en todos los centros de salud

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inició ayer la campaña de vacunación frente a la gripe 2025-26 en todos los centros de salud del archipiélago para la población en general. Hay cinco tipos d-e vacunas distintos, adaptadas a todos los grupos a inmunizar. Se puede pedir cita en el 012, 922 470 012 y 928 301 012.
La vacunación contra la gripe está indicada en embarazadas y mujeres en puerperio, mayores de 60 años, menores entre 6 meses y 6 años, personas de 6 años o más con enfermedades crónicas, inmunodepresión o institucionalizadas; personas vulnerables en su domicilio, convivientes de los mismos; convivientes de lactantes menores de 6 meses y personal de guarderías y de educación infantil, personal sanitario, sociosanitario y de servicios esenciales (policía, bomberos, protección civil), personas fumadoras o con otros factores que incrementen su riesgo.
Sanidad insiste la importancia de la vacunación, al vivir en una sociedad “donde interactuamos mucho unos con otros”, y dejamos a nuestros niños con sus abuelos y otras personas mayores “para que los cuiden y al final aumentan los contagios”, los abuelos pueden ponerse muy malos y terminen ingresados. Insisten en que “vacunarse no evita la enfermedad, pero sí evita que cursemos la infección con gravedad, disminuye los ingresos, que acaben en la UVI o que haya un fallecimiento”.
Las vacunas contra la gripe son de las “más seguras” que hay en el mercado, con una eficacia del 70%, y prepara al sistema inmunitario para afrontar la gripe, aunque “cada persona no reacciona de la misma forma”.