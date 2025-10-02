Valle Colino busca de forma urgente una nueva familia para Ellie: “Está dejando de comer de lo mal que lo está pasando”

Ellie tiene algo más de 10 años y espera por una nueva familia en Valle Colino. Desde el albergue comarcal explican que “su familia se muda a la Península por motivos laborales y no ha podido llevársela“.
El can es de tamaño pequeño y tiene un carácter tranquilo y cariñoso, aunque en estos momentos se muestra bastante asustada. No es fácil para ella estar en el albergue, sobre todo teniendo en cuenta su edad. De hecho, explican desde Valle Colino que “otros perros la atosigan a veces, por lo que suele arrinconarse en busca de un poco de paz”.
La situación se ha agravado debido a que el animal ha comenzado a dejar de comer “de lo mal que lo está pasando”, señala el albergue en una publicación en Facebook.
Apta para familias con niños y con otros perros
El Albergue Comarcal Valle Colino indica que la perra es apta para familias con niños y con otros perros. Además, recalca que Ellie “merece recuperar la calma de un hogar donde vuelva a sentirse segura y acompañada”.
“Se entrega castrada, con chip y sus vacunas al día. No se hacen reservas, y su adopción es presencial”, añaden desde el albergue.
Cabe recordar que el horario de Valle Colino es de 11.00 a 18.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 13.00 horas. No es necesario pedir cita previa.