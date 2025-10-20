Valle Colino suspende la adopción de gatos negros para evitar rituales por Halloween

Cada año por estas fechas, el Albergue Comarcal Valle Colino tiene que modificar sus métodos de adopción. Lo hace con cachorros cuando se acercan las Navidades, pues son regalados y, en ocasiones, abandonados, y lo hace también cuando se acerca Halloween, como en esta ocasión, en lo referente a gatos negros y blancos.
Valle Colino ha colgado en sus redes sociales un comunicado en el que anuncia que se suspende la adopción de estos animales (gatos negros y blancos) y el motivo no es otro que evitar que puedan ser utilizados en ritos de santería (y de otro tipo) en próximas fechas.
“Igualmente, pedimos encarecidamente a todas aquellas personas que regalan gatos que hagan lo mismo. Manténganlos en casa estos días, por favor. Puede parecer una medida pequeña, pero puede marcar la diferencia entre que un animal tenga una vida larga y feliz o un final injusto”. recalcan.
Como ocurre cada año, pasadas estas fechas se volverá a poder adoptar sin ningún tipo de problemas y con las facilidades y garantías de Valle Colino.
ALBERGUE COMARCAL VALLE COLINO
En el Albergue Comarcal Valle Colino llevan desde el año 2005 cuidando y buscando un nuevo hogar a más de 2.500 animales abandonados que, cada año, acogen en instalaciones procedentes de los cuatro municipios del Área Metropolitana.
El albergue está gestionado por la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (FECAPAP) y controlado por los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario y Tegueste a los que se informa de la gestión que van realizando.
El Albergue Comarcal Valle Colino dedica su actividad a la protección y defensa de los animales. Rescatan a los que han sido abandonados e intentan darles una vida digna en el centro, así como también hacen todo lo posible para que tengan oportunidad de ser adoptados y encontrar un hogar donde se les cuide. En Valle Colino se les salva, protege y pueden encontrar un nuevo hogar.