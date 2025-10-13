La casa del terror más extrema de Tenerife abre sus puertas en Halloween: entrada gratuita y plazas limitadas

La noche de Halloween (31 de octubre), cuando las calles se tiñan de sombras y el viento susurre secretos, el CIFE de Lomo Pelado volverá a transformarse en el escenario de las pesadillas con la 4ª edición de “Mentally Block: After Dead”, la experiencia más aterradora del año en El Rosario (Tenerife).
La entrada es gratuita, pero para acceder deberás presentar tu ofrenda obligatoria: al menos 1 kg de alimentos no perecederos o comida para gatos por persona. Todo lo recaudado será destinado a causas solidarias, indica el Ayuntamiento en un comunicado.
Las plazas son limitadas y la inscripción previa ya está disponible en este formulario.
La organización promete una edición con sorpresas inéditas que “no dejarán a nadie indiferente”. La decoración y el diseño corren a cargo de Víctor Jorge, mientras que el evento está impulsado por la Concejalía de Juventud y el Proyecto Dinamización Juvenil El Rosario, que cada año logran convertir este espacio en una auténtica película de terror en vivo.