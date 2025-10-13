tenerife

La casa del terror más extrema de Tenerife abre sus puertas en Halloween: entrada gratuita y plazas limitadas

El Ayuntamiento de El Rosario explica todos los detalles de la 4ª edición de 'Mentally Block: After Dead'
La casa del terror más extrema de Tenerife abre sus puertas en Halloween
La casa del terror más extrema de Tenerife abre sus puertas en Halloween.
La noche de Halloween (31 de octubre), cuando las calles se tiñan de sombras y el viento susurre secretos, el CIFE de Lomo Pelado volverá a transformarse en el escenario de las pesadillas con la 4ª edición de “Mentally Block: After Dead, la experiencia más aterradora del año en El Rosario (Tenerife).

La entrada es gratuita, pero para acceder deberás presentar tu ofrenda obligatoria: al menos 1 kg de alimentos no perecederos o comida para gatos por persona. Todo lo recaudado será destinado a causas solidarias, indica el Ayuntamiento en un comunicado.

Las plazas son limitadas y la inscripción previa ya está disponible en este formulario.

La organización promete una edición con sorpresas inéditas que “no dejarán a nadie indiferente”. La decoración y el diseño corren a cargo de Víctor Jorge, mientras que el evento está impulsado por la Concejalía de Juventud y el Proyecto Dinamización Juvenil El Rosario, que cada año logran convertir este espacio en una auténtica película de terror en vivo.

