nacional

Esto es lo que cambia en las autopistas: ya no se podrá ir a 120 km/h en muchos tramos

Ahora, varias vías rápidas en España aplican este tope de forma general o mediante sistemas dinámicos en función del tráfico, la meteorología o la hora del día
Esto es lo que cambia en las autopistas: ya no se podrá ir a 120 km/h en muchos tramos
Esto es lo que cambia en las autopistas: ya no se podrá ir a 120 km/h en muchos tramos. Archivo
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Los límites de velocidad en las autopistas y autovías españolas continúan cambiando. Cada vez son más los tramos que reducen su máximo permitido de los tradicionales 120 km/h a 100 km/h.

La medida, que no es nueva en Europa, responde a las recomendaciones de la ONU, que ya en 2019 instó a los países a rebajar los límites para mejorar la seguridad en carretera, recuerda el medio especializado Autopista en un reciente artículo.

  1. La DGT 'regala' dos puntos en el carnet de conducir y 1.500 euros si figuras en esta listaLa DGT se pone seria: hasta 500 euros y 6 puntos del carné por una de las situaciones que más problemas generan en Canarias
  2. Alertan a todos los conductores: si te llega esta notificación, no es de la DGTAlertan a todos los conductores: si te llega esta notificación, no es de la DGT

Ahora, varias vías rápidas en España aplican este tope de forma general o mediante sistemas dinámicos en función del tráfico, la meteorología o la hora del día.

Uno de los ejemplos más avanzados es la AP-7 en Cataluña, donde en un tramo de 140 kilómetros la velocidad puede variar en tiempo real gracias a la inteligencia artificial. Además, entre Vilafranca del Penedés y Martorell, la vía limita a 100 km/h todos los domingos y festivos en operaciones retorno.

En Galicia, la AG-55 también ha rebajado sus límites a 100 km/h en varios puntos cercanos a A Coruña, combinando la nueva señalización con radares de tramo para vigilar el cumplimiento.

La novedad más reciente llega a Gipuzkoa, en la AP-8, donde la sociedad foral Bidegi ha anunciado la reducción de velocidad en seis segmentos: tres en dirección Bilbao y otros tres hacia Behobia.

Según Bidegi, el objetivo es “reforzar la seguridad vial y la visibilidad en zonas sensibles”, en línea con los estudios técnicos que realiza de forma periódica.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas