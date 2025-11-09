El 112 lanza una seria advertencia tras la jornada negra en la costa de Tenerife: “Las olas hoy podrían ser de 4 metros”

El Gobierno de Canarias mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros en buena parte del Archipiélago, según ha informado el 112 Canarias en sus redes sociales. La advertencia afecta al litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, así como a la costa norte de Tenerife y Gran Canaria.
El aviso llega en un momento especialmente delicado, después de que ayer se viviera una jornada negra en la costa tinerfeña, donde tres personas fallecieron y otras quince resultaron heridas debido al fuerte oleaje y las malas condiciones del mar, tal y como informó Diario de Avisos.
Según el 112, el mar podría alcanzar y superar los 2,5 a 4 metros de altura, especialmente durante la pleamar, lo que convierte en zonas de riesgo los paseos marítimos, accesos a piscinas naturales, escolleras y playas abiertas al Atlántico.
El organismo de emergencias recuerda la importancia de extremar la precaución y evitar conductas de riesgo, como acercarse al borde de muelles, practicar deportes acuáticos o intentar tomar imágenes en zonas expuestas al oleaje.
El recordatorio de las autoridades cobra aún mayor relevancia al producirse apenas 24 horas después de los incidentes registrados ayer en Tenerife, donde el mar se llevó tres vidas y causó múltiples rescates.