Santiago del Teide y Guía de Isora celebran los 116 años del Chinyero

Del 13 al 21 de noviembre, Santiago del Teide y Guía de Isora se unen para rendir homenaje a uno de los episodios volcánicos más relevantes de la historia reciente de Tenerife: la erupción del Chinyero.
Este volcán, formado por una cadena que conecta el macizo de Teno con el complejo central Teide-Pico Viejo, fue protagonista de una histórica erupción de la que este año se cumplen 116 años. Para conmemorarlo, ambas localidades han preparado una programación diversa con actividades religiosas, culturales, educativas y artísticas.
Bajo el lema Chinyero – 116, Santiago del Teide arranca su programa el domingo 16 de noviembre a las 09.30 horas, con una rogativa en caravana desde la iglesia de Santa Ana (Tamaimo), con paradas clave en la ermita de la Virgen del Pilar de Las Manchas y el Calvario de Las Manchas, donde se celebrará una misa oficiada por los sacerdotes Julián Azcárate y Víctor Fernández.
Los días 18 y 19 de noviembre, a las 19.00 horas en el Centro Social de Tamaimo, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ofrecerá charlas de concienciación sobre riesgo volcánico y prevención, dirigidas a la ciudadanía.
El cierre del programa será el 21 de noviembre a las 20.00 horas en el Centro de Visitantes Chinyero, con el espectáculo teatral-musical Mayelín entre humos y secretos, a cargo de los Talleres de Baile de Santiago del Teide, con música en directo interpretada por la Escuela de Música local.
El municipio vecino de Guía de Isora también rendirá homenaje al Chinyero con actividades que combinan devoción popular, cultura y ciencia.
Procesión y música
El programa comenzará mañana con una actuación del grupo Abubukaka, y continuará con eventos musicales y culturales hasta el sábado 15, día en que se realizará la tradicional procesión de la Virgen de la Luz de Guía, acompañada de música y fuegos artificiales.
El domingo 16, además de la eucaristía matinal, se celebrará el festival Exobandas 2025, con agrupaciones musicales de toda la Isla y un concierto especial con la Banda Virgen de la Luz y el cantante Goyo Tavío.
Durante los días 17 y 18, Involcan ofrecerá la charla Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, y el martes 18 a las 19.00 horas tendrá lugar una procesión conmemorativa.
La erupción del volcán del Chinyero, aunque no dejó víctimas ni afectó gravemente a núcleos poblacionales, marcó sin duda la historia geológica y social de la Isla.
Los actos de este año buscan fomentar la memoria histórica, la educación científica y la unión de las comunidades a través de la fe, la cultura y la música.