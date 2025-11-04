Los 4 productos que los canarios compran más que la media

El gasto medio en alimentación por persona y año en Canarias asciende a los 1.756,1 euros, un 1,7% menos que la media nacional. Un 16,8% se destina a carne y productos cárnicos; un 8,4%, a productos pesqueros; un 10,4%, a frutas; un 6,8%, a hortalizas, y un 10,8%, a derivados lácteos, entre las partidas más relevantes.
Estos datos relativos al consumo en los hogares están recogidos en el anuario Alimentación en España 2025, elaborado por la empresa pública Mercasa a partir del panel de consumo alimentario que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En comparación con la media nacional, en Canarias se produce un gasto per cápita superior en agua mineral (124,7%), zumo y néctar (41,7%), derivados lácteos (24,8%), chocolate y cacaos (18,7%) y papas (26,%). Por el contrario, es menor en partidas como pescado (-26%), carne (-16,5%), cervezas (-21,1%), platos preparados (-7,2%) y pan (-6,8%).
En volumen, siempre con datos de 2024, el último ejercicio completo, cada persona en Canarias consume al año 146 huevos, 34,6 kilos de carne, 13,3 kilos de pescado, 55,7 litros de leche, 38,1 kilos de derivados lácteos, 25,8 kilos de pan, 10,4 litros de aceite, 15,5 litros de cerveza, 47,4 kilos de hortalizas frescas, 76,7 kilos de frutas frescas, 14,5 kilos de platos preparados, 146,7 litros de agua embotellada y 42,1 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.
Tomando como referencia la media del país, en Canarias se consume, en términos per cápita, una mayor cantidad de derivados lácteos (17,5%), bollería, pastelería, galletas y cereales (3,9%), aceite (9,5%) y bebidas refrescantes y gaseosas (21,5%). En el otro lado, el consumo es menor en pescado (-25,9%), carne (-16,8%), platos preparados (-15,4%), frutas y hortalizas transformadas (-11,7%), hortalizas frescas (-4,4%), leche (-9,8%) y pan (-6,2%).
El anuario recoge también información relativa a los eslabones de la cadena alimentaria. Destaca el liderazgo europeo de Canarias en la producción de plátanos, cuyo cultivo ocupa unas 9.000 hectáreas. En el Archipiélago existen 941 empresas agroalimentarias y algo más de 3.034 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida. Cuenta con 1.054 supermercados y 45 hipermercados.
En hostelería y restauración, son 6.285 restaurantes y 7.256 bares, que suponen un 7,5% y un 4,4%, respectivamente, sobre el conjunto de España.
Mercasa relaciona, asimismo, todas las denominaciones de origen y calidad diferenciada en Canarias, con una gran oferta de productos amparados por estos sellos de calidad y que abarcan a todos los sectores de alimentación y bebidas.
Alimentación en España es un anuario editado por Mercasa que recopila información sobre las fases de la cadena alimentaria. En 2025 cumple su edición número 28. Para la elaboración de este informe, se sirve de la colaboración del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, cuyas estadísticas constituyen el soporte fundamental.
Además, se nutre de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), FAO, UE, comunidades autónomas, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y las asociaciones sectoriales que la componen, así como los consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, junto a otras fuentes sectoriales.