Presentación exitosa en Madrid de ‘A hostias se emprende’, el debut literario de Alexis Amaya

La emblemática librería El Faro de Madrid vivió ayer una velada vibrante con la presentación del libro A hostias se emprende, obra del empresario canario Alexis Amaya, fundador y CEO de Dormitorum. La cita literaria congregó a un público numeroso que llenó el espacio hasta el último asiento, confirmando el interés que despierta este fenómeno del emprendimiento hecho a pulso.
El acto estuvo conducido por el politólogo y divulgador Alán Barroso, conocido por su activismo en redes sociales y su participación en tertulias de actualidad política. Entre los asistentes destacó la presencia de la actriz y mediática Bárbara Rey, quien ha protagonizado impactantes campañas publicitarias de la marca Dormitorum.
El ambiente combinó admiración y curiosidad hacia el autor, un emprendedor que ha sabido transformar sus fracasos en motor de éxito. A hostias se emprende, un libro de La Gaveta Ediciones, no es, según Alexis Amaya, un manual para aprender a emprender, sino un espejo sin filtros de lo que cuesta hacerlo.
En sus páginas, Amaya ofrece una mirada descarnada y honesta sobre su trayectoria: los tropiezos, las ruinas y las lecciones que marcaron su camino hasta levantar una de las compañías más sólidas del sector del descanso en España. “No escribo como un experto, sino como alguien que ya se ha arruinado, ha vuelto a empezar y ha construido algo real”, afirmó el autor en el prólogo.
Con un estilo directo y provocador, el libro retrata la dureza del mundo empresarial, lejos de los discursos motivacionales y las promesas de éxito instantáneo. “Cada capítulo te arrastra desde el barro hasta el negocio real, sin adornos y sin pedir permiso”, señala Amaya.
Dormitorum, el fenómeno
Con más de veinte años de experiencia en marketing y venta directa, Alexis Amaya Carballo ha convertido su acertada idea en un gran imperio comercial, con más de 50 tiendas físicas entre Canarias y Madrid, y una penetración en el mercado a través de internet que lo convierten líder en su sector, superando ampliamente los 50 millones de euros de facturación anual.
Su visión empresarial, marcada por la innovación, la cercanía y una comunicación disruptiva, ha situado a Dormitorum como un referente en el mercado del descanso y ha consolidado a Amaya como una de las voces más singulares del emprendimiento español.
Cita en Tenerife
Tras el éxito madrileño, A hostias se emprende tendrá su presentación en Santa Cruz de Tenerife, el próximo miércoles 12, en el Salón de Actos de CajaSiete, a las 19.00 horas, donde el autor promete repetir la energía y el espíritu inspirador que caracterizaron el encuentro de Madrid, con alguna sorpresa que aún no ha desvelado y en esta ocasión ante un auditorio con centenares de seguidores.