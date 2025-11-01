Adeje crea una unidad policial para controlar el ‘top manta’

El Ayuntamiento de Adeje pondrá en marcha en noviembre una nueva Unidad de Playas dentro de la Policía Local, con el objetivo de combatir la venta ambulante y la prestación de servicios no autorizados en la vía pública, especialmente en áreas turísticas como playas y paseos del municipio.
La decisión se enmarca en una estrategia de control más amplia ante el aumento de este tipo de actividades, que afectan a la seguridad, el orden público y la imagen del destino. Según datos de la Policía Local, entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2025 se levantaron 17 actas por venta ambulante y ocho por servicios no autorizados.
Además, en dos de los casos se abrieron diligencias por posibles delitos contra la propiedad industrial, debido al volumen de productos decomisados.
La nueva unidad estará desplegada de forma permanente en las zonas costeras y se encargará de patrullar espacios como Bahía del Duque, Playa de Troya, El Bobo, La Pinta, Fañabé y avenidas turísticas como Rafael Puig Lluvina. Su función será prevenir y actuar ante infracciones administrativas, ocupación indebida del espacio público y posibles ilícitos penales.
La concejala de Seguridad de Adeje, Mercedes Vargas Delgado, subrayó ayer que el trabajo frente a la venta ambulante y los servicios no autorizados “no se limita a la sanción únicamente sino que forma parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad ciudadana y preservar la imagen del destino”. La edil destacó la colaboración entre administraciones y la importancia de la futura Unidad de Playas, “que permitirá reforzar la presencia policial en la franja litoral y ofrecer una respuesta más inmediata ante cualquier incidencia”.
Los decomisos registrados en 2025 incluyen bisutería, gafas, ropa deportiva, bolsos presuntamente falsificados y alimentos perecederos.
Las 8 actas por servicios no autorizados documentan actividades como oferta de masajes, peluquería ambulante, arreglos y trenzado capilar y espectáculos callejeros sin permiso. Entre los objetos incautados figuran aceites, toallas, sillas o cartelería.
En los últimos dos años, Adeje ha incorporado treinta nuevos agentes a su Policía Local, una medida considerada necesaria desde el consistorio debido al fuerte incremento poblacional que experimenta el municipio en la temporada alta, cuando puede llegar a triplicarse el número de personas respecto a las empadronadas.
ESTUPEFACIENTES
La lucha contra estas prácticas se apoya también en la coordinación con otras fuerzas de seguridad. En el mismo periodo, la Policía Local de Adeje ha participado en un total 24 intervenciones conjuntas con el Cuerpo Nacional de Policía y en 27 junto a la Guardia Civil, muchas de ellas en colaboración con el Grupo Especial de Guías Caninos del propio cuerpo local.
Asimismo, se han registrado operativos junto al Cuerpo General de la Policía Canaria y agentes de Medio Ambiente del Cabildo, especialmente en el Sitio de Interés Científico de La Caleta, donde se han realizado dispositivos preventivos.
Las actuaciones relacionadas con delitos penales incluyen tenencia de estupefacientes, así como precintos y cierres de asociaciones cannábicas.