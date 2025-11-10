La Aemet activa avisos naranjas en Canarias por la borrasca Claudia

La borrasca Claudia seguirá afectando al Archipiélago durante la jornada del miércoles, 12 de noviembre, dejando precipitaciones localmente fuertes, especialmente en las Islas occidentales, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El mapa de avisos meteorológicos muestra el aviso amarillo por tormentas y viento en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, con especial incidencia durante la tarde y primeras horas de la noche. También refleja el aviso naranja por precipitaciones acumuladas en La Palma y Tenerife.
Los intervalos más intensos se prevén entre las 15.00 y las 21.00 horas, cuando podrían registrarse acumulaciones de agua significativas y rachas de viento que superen los 70 kilómetros por hora en zonas altas y expuestas.
En el resto del Archipiélago, incluyendo Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, no se han activado avisos por el momento, aunque la AEMET advierte de la posibilidad de chubascos ocasionales y vientos moderados del suroeste a lo largo de la jornada.
Desde el inicio de la semana, Claudia ha dejado cielos cubiertos, descenso de las temperaturas y un notable aumento del oleaje en el litoral norte de las Islas.
Los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución en carreteras, evitar zonas de costa y no realizar actividades al aire libre en las horas de mayor inestabilidad.
La previsión apunta a que la borrasca comenzará a debilitarse progresivamente a partir del jueves, aunque aún podrían mantenerse lluvias residuales en el norte de las Islas más montañosas.