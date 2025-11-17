La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: los cielos se cubrirán

La previsión del tiempo en Canarias para este lunes indica que habrá intervalos nubosos, que serán más abundantes en el norte, a primeras y últimas horas, así como en el interior suoreste durante la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, en zonas de cumbres, los cielos permanecerán despejados. En general, habrá una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, mientras las máximas podrán sufrir un ligero descenso. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noreste, y podrá ser ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.
En la provincia de Las Palmas habrá intervalos nubosos, que tenderán a ser más abundantes en medianías del norte, donde son probables lluvias débiles a primeras y últimas horas, y en zonas del interior de vertientes sur por la tarde.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Gran Canaria y los 17 grados de mínima en la isla de Fuerteventura.
Respecto al viento, soplará moderado del noreste, y podrá ser ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.