La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: habrá que llevar el paraguas encima

La previsión del tiempo en Canarias para este viernes indica que habrá intervalos nubosos en general, con un predominio de la nubosidad en las horas centrales del día en zonas del interior, donde no se descarta alguna lluvia ocasional y dispersa, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, si biev podrá ser localmente moderado el descenso de las mismas en zonas de la vertiente este. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado de componente oeste. En costa del este, predominarán las brisas, mientras en cumbres centrales, el viento soplará fuerte del noroeste, disminuyendo a moderado del oeste a lo largo de la mañana.
En Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos al inicio, con intervalos nubosos al oeste. Sin embargo, a partir del mediodía crecerá la nubosidad en el interior y la vertiente este, donde hay probabilidad de alguna precipitación ocasional y dispersa; mientras que al final del día tenderá a cielos poco nubosos.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con nubosidad baja durante la primera mitad del día y predominio de nubes altas por la tarde.
Las temperaturas máximas experimentarán pocos cambios o en ligero descenso, pudiendo llegar a ser localmente moderado en la vertiente este. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 19ºC de mínima y los 24ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado de componente oeste, disminuyendo a flojo a lo largo del día. En costa este habrá brisas.