Canarias encara un “cóctel meteorológico” este lunes: la Aemet apunta a Tenerife como una de las islas más afectadas

Canarias afrontará este lunes una jornada marcada por la calima, con aviso amarillo activo en varias islas y previsión de temperaturas que podrán alcanzar los 30 grados en algunos puntos del Archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aviso amarillo
La calima volverá a poner en aviso amarillo este lunes a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, con altas concentraciones de polvo en superficie.
En las islas más orientales, las concentraciones elevadas de polvo en niveles bajos persistirán durante buena parte del día, mientras que en las islas capitalinas se concentrarán sobre todo en la madrugada y la mañana, con tendencia a disminuir a partir de la tarde. La visibilidad se reducirá en torno a los 3.000 metros en las zonas más afectadas.
Las previsiones contemplan valores de 50 a 200 microgramos por metro cúbico en las islas occidentales y superiores a 200 microgramos por metro cúbico en las orientales. La Aemet no descarta que la calima alcance también a las islas más occidentales, aunque con concentraciones menores y en remisión a lo largo de la tarde.
En Tenerife y Gran Canaria, el polvo en suspensión afectará especialmente a las vertientes sur y este, tanto en zonas costeras como en medianías y cumbres bajas.
Posibles lluvias
La jornada del lunes estará marcada, además, por intervalos de nubes medias y altas. No se descartan lluvias débiles, ocasionales y dispersas, más probables en las altas cumbres de Tenerife y, de forma aislada, en otras islas.
En el conjunto del Archipiélago, las temperaturas mínimas experimentarán ascensos de ligeros a moderados, mientras que las máximas subirán ligeramente, sobre todo en el interior y en la vertiente norte de algunas islas.
En varias zonas de costas y áreas bajas orientadas al sur y oeste existe la posibilidad de que se superen localmente los 30 grados.
Como referencia, la previsión sitúa las máximas en torno a 27 grados en Lanzarote y Fuerteventura, 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y 20 grados en Valverde (El Hierro), con mínimas que oscilarán aproximadamente entre los 17 y los 22 grados según isla y municipio.
Predicción por islas para el lunes
- Tenerife:
Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas, más probables en altas cumbres. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, sobre todo en vertientes sur y este y durante la madrugada y la mañana. La calima continuará el resto del día, con tendencia a remitir a partir de última hora de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en ligero aumento, principalmente en la vertiente norte. No se descarta que se alcancen puntualmente los 30 ºC en costas y zonas bajas orientadas al sur y oeste. Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y zonas altas, que disminuirá a flojo durante la mañana. En costas del norte predominarán las brisas y en cumbres centrales el viento será de componente sur, de flojo a moderado, con intervalos de fuerte al principio.
- La Gomera, La Palma y El Hierro:
Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Se espera calima con probabilidad de concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en vertientes sur y este (y también este y sur en el caso de El Hierro) durante la madrugada y la mañana, tendiendo a disminuir a últimas horas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente este, entre flojo y moderado, con predominio del sureste en medianías y cumbres, y brisas en las fachadas oeste en La Palma y en zonas costeras.
- Gran Canaria:
Intervalos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Aviso amarillo por calima con altas concentraciones en niveles bajos, especialmente en las vertientes sur y este y durante la madrugada y la mañana. La calima continuará el resto del día, con concentraciones algo menores a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en ligero aumento, sobre todo en zonas de interior y norte. No se descarta superar localmente los 30 ºC en costas y zonas bajas orientadas al sur y oeste. Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y cumbres, disminuyendo a flojo por la mañana y con brisas en costas del noroeste.
- Lanzarote y Fuerteventura:
Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en superficie, sobre todo durante la mañana y la tarde, tendiendo a disminuir al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, con posibilidad de alcanzar los 30 ºC en zonas de interior. Viento moderado de componente este, predominando el sudeste y disminuyendo a flojo a lo largo de la mañana, con alguna racha localmente muy fuerte en la vertiente oeste de madrugada.
Prealerta por calima y fenómenos costeros
En el marco de este episodio, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por calima para toda la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la información de la Aemet y lo previsto en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma).
Las estimaciones apuntan a concentraciones de 50 a 200 μg/m³ en las islas occidentales y valores superiores a 200 μg/m³ en las orientales, con reducción de la visibilidad y posible agravamiento de problemas de salud en personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.
Entre las recomendaciones de Emergencias se incluyen mantener puertas y ventanas cerradas ante la calima, evitar esfuerzos físicos intensos al aire libre, hidratarse con frecuencia, extremar la precaución en carretera por la reducción de visibilidad y consultar ante cualquier malestar con el personal sanitario.
Paralelamente, se ha declarado también la prealerta por fenómenos costeros en la costa norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como en el litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Se prevé oleaje combinado de 2 a 3 metros, mar de fondo del norte de unos 2 metros y viento del nordeste de 20 a 38 km/h, con áreas donde se podrán registrar rachas de hasta 49 km/h, con marejada a fuerte marejada.