Finaliza una de las tres prealertas activas por el Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la prealerta por lluvias en la comarca este de La Palma, a partir de las 12:00 horas de este domingo, 23 de noviembre, según ha informado en una nota el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 1-1-2).
Esta decisión, detallan, se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Se da, asimismo, por finalizado el episodio de precipitaciones en forma de lluvia, de débiles a moderadas y persistentes, concluyendo con ello la prealerta por lluvias decretada al este de la isla.
Prealertas activas
El Gobierno regional ha mantenido activas dos prealertas en las islas por calima y fenómenos costeros, ante un escenario marcado por el mal estado del mar y rachas de viento localmente muy fuertes.
Se prevé probable entrada de calima en concentraciones variables y en aumento. El domingo, serán posibles concentraciones de 50 – 200 μg/m3 en las islas occidentales y superiores a los 200 μg/m3 en las islas orientales. Se prevé que reduzca la visibilidad y podría generar o agravar problemas de salud de personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.
En cuanto a los fenómenos costeros, la prealerta afecta a la costa norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; y litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. La previsión indica mal estado del mar, oleaje de mar combinada de 2 a 3 metros. Viento del nordeste fuerza 4 a 5 (20 a 38 kilómetros por hora) con áreas de fuerza 6 (39 a 49 kilómetros por hora). Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 2 metros.
Incidencias del sábado
Las lluvias descargaron con intensidad este sábado en La Palma, especialmente al norte y este, registrando en la estación meteorológica de El Paso las mayores precipitaciones acumuladas de toda España, con 40,6 litros/metro cuadrado hasta las 17:00 horas.
Asimismo, según datos facilitados por el 112, a consecuencia de la lluvia se cerró al tráfico la LP-214, que da acceso a la Caldera de Taburiente. En paralelo, y a pesar de que las precipitaciones fueron “intensas”, no se registraron desprendimientos el sábado.
Sin embargo, entrada la jornada de este domingo, sobre las 7.21 horas, el Cecopin de la isla registró un desprendimiento en la LP-1, a la altura del kilómetro 53, aproximadamente, en el municipio de Garafía. Frente a esta incidencia, se precisó de maquinaria de gran tamaño para su retirada y se procedió a activar a la Guardia Civil, así como al servicio de carreteras del Cabildo insular de La Palma.