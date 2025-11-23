La calima vuelve con fuerza a Canarias: avisos amarillos y subida de temperaturas

Canarias afronta este domingo, 23 de noviembre, un cambio notable de tiempo marcado por la calima intensa, el aumento de temperaturas y la activación de avisos amarillos en varias islas.
La Aemet prevé altas concentraciones de polvo en suspensión en el archipiélago, con especial incidencia en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, donde la visibilidad podría reducirse de forma significativa a partir del mediodía debido a niveles que podrían superar los 200 microgramos por metro cúbico.
A este episodio se suman las tres prealertas que mantiene activas el Gobierno de Canarias: calima, lluvias en La Palma y fenómenos costeros, ante un escenario marcado por el mal estado del mar y rachas de viento localmente muy fuertes.
Calima intensa desde primeras horas
El polvo africano empezará a ganar presencia desde la mañana en las islas orientales, extendiéndose hacia Tenerife y las islas occidentales a lo largo de la tarde. Los horarios oficiales de los avisos amarillos son:
- Lanzarote y Fuerteventura: de 08:00 a 23:59 horas, con prolongación del episodio hasta el lunes.
- Gran Canaria: de 12:00 a medianoche, extendiéndose en cumbres hasta primeras horas del lunes.
- Tenerife: de 17:00 a 23:59 horas, continuando durante la madrugada en zonas altas.
Temperaturas en ascenso
La entrada de aire cálido y la presencia de calima provocarán un ascenso moderado de las temperaturas en todas las islas. Las máximas alcanzarán entre 26 ºC y 27 ºC en las capitales insulares, con valores similares o superiores en zonas de interior y medianías.
Rachas de viento muy fuertes
El viento soplará de componente este y sureste, con intervalos de fuerte y rachas que podrían ser muy intensas en:
- Cumbres de Tenerife y La Palma
- Vertientes oeste de Lanzarote y Fuerteventura
- Medianías del norte tinerfeño
En áreas de montaña, como la dorsal de Tenerife y Cumbre Nueva, la intensidad será mayor durante buena parte del día.
Lluvias en La Palma al inicio del día
La prealerta por lluvias continúa activa en La Palma, donde se prevén precipitaciones débiles a moderadas en la vertiente este, especialmente en medianías, aunque tenderán a disminuir con el avance de la mañana.
El resto del archipiélago amanecerá con intervalos nubosos que darán paso a cielos poco nubosos o despejados.
Mar revuelta en varias islas
La prealerta por fenómenos costeros afecta a todas las islas. Se espera:
- Mar combinada de 2 a 3 metros
- Mar de fondo del norte de unos 2 metros
- Viento de fuerza 4 a 6
Los litorales más afectados serán los de la vertiente norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como el norte de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.