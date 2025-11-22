Cambio radical del tiempo en Canarias: la calima, el viento y el mal estado del mar marcarán este domingo

Canarias afrontará este domingo, 23 de noviembre, una jornada marcada por la calima intensa, la subida de temperaturas y la activación de avisos amarillos en varias islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé altas concentraciones de polvo en suspensión, además de rachas de viento destacadas y mala mar en numerosos litorales del archipiélago.
La calima será especialmente significativa en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, donde las concentraciones podrían superar los 200 microgramos por metro cúbico, reduciendo notablemente la visibilidad a partir del mediodía.
El Gobierno de Canarias mantiene, además, tres prealertas activas: por calima, lluvias en La Palma y fenómenos costeros en todo el archipiélago.
Calima intensa desde media mañana: cambio de tiempo
El polvo en suspensión comenzará a afectar con mayor intensidad a las islas orientales desde primeras horas de la mañana, y se desplazará hacia Tenerife y el resto del archipiélago por la tarde.
Los horarios de los avisos amarillos son los siguientes:
- Lanzarote y Fuerteventura: de 08:00 a 23:59 horas, prolongándose el episodio hasta el lunes.
- Gran Canaria: de 12:00 a medianoche, con extensión en cumbres hasta la mañana del lunes.
- Tenerife: de 17:00 a 23:59 horas, con continuidad en zonas del norte y áreas altas la madrugada del lunes.
Temperaturas al alza en todo el archipiélago
La entrada de aire cálido y la presencia de calima provocarán un ascenso moderado de las temperaturas, que será más notable en cumbres y medianías de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.
Las máximas se situarán en torno a:
- 26 ºC – 27 ºC en las capitales insulares.
- Valores similares o ligeramente superiores en zonas de interior.
Rachas de viento localmente muy fuertes
El viento soplará del este y sureste, con intervalos de fuerte y rachas que podrían ser muy intensas en:
- Cumbres de Tenerife y La Palma.
- Vertientes oeste de Lanzarote y Fuerteventura.
- Medianías del norte de Tenerife, de forma puntual.
En las áreas de montaña, especialmente en la dorsal tinerfeña y en Cumbre Nueva, se espera un viento más severo durante gran parte del día.
Lluvias persistentes en La Palma durante la mañana
La prealerta por lluvias continúa activa en La Palma, donde la Aemet prevé precipitaciones débiles a moderadas en la vertiente este, especialmente en las medianías, aunque tenderán a remitir a lo largo de la mañana.
En el resto del archipiélago se esperan intervalos nubosos al amanecer, despejando progresivamente.
Mal estado del mar en varias costas
La Dirección General de Emergencias mantiene la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. Se esperan:
- Mar combinada de 2 a 3 metros.
- Mar de fondo del norte en torno a 2 metros.
- Viento de fuerza 4 a 6 en numerosas zonas.
Las áreas más afectadas serán los litorales norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como el norte de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.