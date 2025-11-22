La Aemet extiende los avisos amarillos e incluye a Tenerife: las horas de mayor intensidad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos amarillos por lluvias y polvo en suspensión en Canarias entre el 21 y el 24 de noviembre, coincidiendo con la declaración de situaciones de prealerta por parte del Gobierno autonómico.
En La Palma, está en vigor un aviso amarillo por lluvias desde las 12.00 horas del viernes hasta las 23.59 horas de este sábado, con una previsión de hasta 60 milímetros en 12 horas en la vertiente este, especialmente en medianías, donde las precipitaciones serán más persistentes.
A partir del domingo, la Aemet activa avisos amarillos por calima con visibilidad reducida a 3.000 metros en varios puntos del archipiélago. Las islas más afectadas serán Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y ahora se incluye también Tenerife, con episodios de polvo en suspensión concentrado en niveles bajos y con mayor intensidad durante las horas diurnas.
Aviso amarillo en cuatro islas
En Tenerife, la advertencia afecta al norte, el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste desde las 17.00 horas del domingo hasta medianoche, prolongándose hasta la mañana del lunes en algunas zonas.
En Gran Canaria, el aviso regirá en el norte, las cumbres y las zonas este, sur y oeste desde las 12.00 hasta las 23.59 horas del domingo, continuando en algunos casos hasta las 09.59 horas del lunes.
Lanzarote y Fuerteventura también estarán en aviso por calima desde las 08.00 hasta las 23.59 del domingo, ampliándose hasta las 18.59 horas del lunes.
Tres prealertas declaradas
La Dirección General de Emergencias ha decretado la prealerta por fenómenos costeros en todas las islas desde las 06.00 horas de este sábado. Se prevé mal estado del mar, con mar combinada de 2 a 3 metros, mar de fondo del norte de 2 metros y viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con áreas puntuales de fuerza 6.
La medida afecta al litoral norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como al norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
También se ha declarado la prealerta por calima en todo el archipiélago a partir de las 21.00 horas del sábado. Para el domingo, las concentraciones podrán alcanzar entre 50 y 200 μg/m³ en las islas occidentales y valores superiores en las orientales, lo que podría reducir la visibilidad y afectar a personas con enfermedades respiratorias.
Continúa activa la prealerta por lluvias en La Palma, vigente desde el viernes, con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la comarca este.
Las autoridades recuerdan a la población la importancia de aplicar medidas de autoprotección, evitar acercarse a zonas costeras con oleaje y mantener puertas y ventanas cerradas ante la entrada de polvo en suspensión.
El tiempo este domingo en Canarias
La Aemet anuncia un incremento de temperaturas y vientos fuertes o muy fuertes del este y sudeste durante la jornada dominical, junto a la llegada de la calima desde el mediodía.
Por islas, se prevé:
Tenerife
Nubosidad en el nordeste a primeras horas, con baja probabilidad de lluvias ocasionales. Resto de la isla poco nuboso. Calima al final del día con aviso amarillo. Máximas en ascenso moderado. Viento de componente este y rachas muy fuertes en cumbres.
La Gomera
Nubosidad en el norte al inicio, tendiendo a poco nuboso. Calima por la tarde. Aumento moderado de las temperaturas. Viento del noreste girando a este-sudeste.
La Palma
Lluvias en el este al comienzo, más frecuentes en medianías. Por la tarde, cielos poco nubosos. Calima por la tarde en la vertiente este. Temperaturas en ascenso. Viento de componente este con intervalos fuertes.
El Hierro
Nubosidad en el este al inicio y cielos despejados en el resto. Calima por la tarde en vertientes sur y este. Temperaturas máximas en ascenso moderado. Viento del nordeste con intervalos fuertes.
Lanzarote
Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas desde el mediodía. Aviso amarillo por calima. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en aumento moderado. Viento de componente este con intervalos fuertes.
Fuerteventura
Condiciones similares a Lanzarote, con calima intensa en niveles bajos y temperaturas al alza.
Gran Canaria
Tiempo despejado, con intervalos de nubes altas por la tarde y aviso por calima en vertientes sur y este. Máximas en ascenso moderado, localmente notable en cumbres y norte. Viento de componente este con intervalos fuertes.