el tiempo

La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: ten el paraguas a mano

Se prevén ligeros ascensos de las temperaturas y viento en general flojo y variable
Lluvias
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos pocos nubosos, tendiendo a nubosos en el norte de las islas montañosas, lluvias débiles, que podrían ser localmente persistentes en las medianías de las islas occidentales, ligeros ascensos de las temperaturas y viento en general flojo y variable.

El viento aumentará y girará a componente norte a partir del mediodía.

  1. Cambio del tiempo en Canarias: la Aemet anuncia lluvias durante toda la semanaCambio del tiempo en Canarias: la Aemet anuncia lluvias durante toda la semana
  2. La Aemet avisa: pueden volver "lluvias persistentes" a CanariasLa Aemet avisa: pueden volver “lluvias persistentes” a Canarias

En cuanto al estado de la mar, la previsión es de viento del oeste y suroeste de fuerza 2 a 4 y variable 1 a 3, marejadilla y localmente marejada, así como mar de fondo del norte o noroeste con olas de 2 a 3 metros, aguaceros y visibilidad regular.

La previsión por islas es la siguiente:

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos en vertientes sur y oeste por la tarde, y tendiendo a nuboso en el norte durante la mañana, donde se prevén lluvias a partir del mediodía. No se descarta que puedan ser localmente persistentes en medianías. Temperaturas en ligero ascenso en medianías orientadas al este y oeste, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19-26

LA GOMERA

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte con lluvias en general débiles a partir del mediodía, sin descartar que puedan ser localmente persistentes en medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías orientadas al sur. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de la Gomera 19-25

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde se esperan lluvias en general débiles y sin descartar que puedan ser localmente persistentes. Temperaturas en ligero ascenso en medianías del oeste y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo de componente norte aumentando a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de la Palma 19-24

EL HIERRO

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte con probables lluvias en general débiles a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15-19

GRAN CANARIA

Poco nuboso tendiendo a nuboso en el norte y con intervalos en el resto de zonas a partir del mediodía. Probables lluvias en general débiles en la vertiente norte por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en medianías del suroeste y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18-25

LANZAROTE

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso a partir del mediodía, cuando se esperan lluvias. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste aumentando y girando a noreste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 18-24

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con intervalos matinales en el este y tendiendo a nuboso por la tarde, cuando son probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste aumentando y girando a noreste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 18-24

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas