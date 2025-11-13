consumo

Alerta alimentaria en España: detectan listeria en diversas marcas de quesos del supermercado

La AESAN insiste en que las personas que tengan en su domicilio alguno de estos productos deben abstenerse de consumirlo
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este jueves una alerta alimentaria tras confirmar la presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos mezcla madurados elaborados con leche cruda de oveja y vaca, todos ellos producidos en España y distribuidos bajo distintas marcas comerciales. La notificación procede de la Comunidad Foral de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Según informó la AESAN, los productos afectados pertenecen a las marcas Beiardi, Agort (La Borda de Agort), Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad, ya retirados o en proceso de retirada.

Productos afectados

Los quesos implicados en la alerta son los siguientes:

Producto 1

  • Nombre: Queso mezcla madurado elaborado con leche cruda
  • Marca: Beiardi
  • Lote: 2528430
  • Caducidad: 29/09/2026
  • Peso: 500 g
  • Conservación: Refrigerado

Producto 2

  • Nombre: Queso mezcla madurado elaborado con leche cruda
  • Marca: Beiardi
  • Lote: 2528410
  • Caducidad: 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026
  • Peso: 3 kg
  • Conservación: Refrigerado

Producto 3

  • Nombre: Queso mezcla madurado elaborado con leche cruda
  • Marca: Beiardi
  • Lote: 2528410
  • Caducidad: 16/09/2026
  • Peso: 200 g
  • Conservación: Refrigerado

Producto 4

  • Nombre: Queso mezcla madurado elaborado con leche cruda
  • Marca: La Borda de Agort
  • Lote: 2528410
  • Caducidad: 12/09/2026
  • Peso: 3 kg
  • Conservación: Refrigerado

Producto 5

  • Nombre: Udabe queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado
  • Marca: Udabe
  • Lote: 2528410
  • Caducidad: 22/10/2026
  • Peso: 250 g
  • Conservación: Refrigerado

Producto 6

  • Nombre: Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado
  • Marca: Eroski
  • Lote: 2528410
  • Caducidad: 07/10/2026
  • Peso: 250 g
  • Conservación: Refrigerado

Las autoridades sanitarias precisan que la distribución inicial de estos productos se realizó en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, sin descartar posibles redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Recomendaciones para la población

La AESAN insiste en que las personas que tengan en su domicilio alguno de estos productos deben abstenerse de consumirlo. Las comunidades autónomas ya han sido informadas para verificar la retirada del producto de los puntos de venta.

Si se ha consumido queso de los lotes afectados y se presentan síntomas compatibles con listeriosis, como fiebre, vómitos o diarrea, se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de mujeres embarazadas, la agencia recuerda que deben seguir las recomendaciones específicas sobre alimentos que conviene evitar durante el embarazo, especialmente los elaborados con leche cruda, debido al riesgo que supone la Listeria monocytogenes.

