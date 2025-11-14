Alerta alimentaria en España por una toxina en una popular marca de queso: estos son los síntomas que debes tener en cuenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este viernes una alerta alimentaria debido a la presencia de toxina estafilocócica en queso de Cabrales elaborado por la marca Quesería ROJO PRIETO.
La notificación, registrada con la referencia ES2025/663, fue comunicada por las autoridades sanitarias del Principado de Asturias a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Según la información facilitada, los productos afectados corresponden a los lotes 08125 y 08225, con fechas de caducidad comprendidas entre el 1 de octubre de 2026 y el 15 de octubre de 2026. La alerta afecta a quesos enteros envasados en plástico transparente retractilado tanto en formato de 2,5 kilos como en unidades de 350 gramos —estas últimas únicamente del lote 08125—, todos ellos conservados en refrigeración.
La detección de la toxina procede de un autocontrol realizado por la propia empresa, que comunicó los resultados a las autoridades sanitarias para evitar la puesta en el mercado de alimentos potencialmente no seguros, tal como exige la normativa vigente.
La distribución inicial de los lotes afectados se ha realizado en las comunidades autónomas de Asturias, Madrid y Murcia, aunque no se descarta que hayan podido producirse redistribuciones a otros territorios. La información ya ha sido trasladada a los servicios de inspección de todas las comunidades autónomas para verificar la retirada del producto de los canales de comercialización.
Recomendaciones a los consumidores
AESAN recomienda a cualquier persona que tenga en su domicilio alguno de los quesos afectados que se abstenga de consumirlo. En caso de haberlo hecho y presentar síntomas compatibles con una toxiinfección por toxina estafilocócica —como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión— se aconseja acudir a un centro de salud para recibir valoración médica.