Anuncian cortes y restricciones al tráfico en Santa Cruz de Tenerife este domingo: tramos afectados y duración

El próximo domingo, 9 de noviembre, se desarrollará el circuito urbano de la XXIV Clásica de Tenerife que revive el denominado Gran Premio de Tenerife de la década de los años 60 del pasado siglo.
Esta prueba deportiva de exhibición obligará tanto a cortes de tráfico como limitaciones de estacionamiento. También hay que referir que, desde el viernes, en diferentes tramos horarios, muchos de los vehículos que participan en la prueba estarán expuestos en el parque García Sanabria de la capital tinerfeña.
Lo más destacado de estas modificaciones será el cierre de la circulación para la prueba que comenzará a las 12:00 horas del domingo discurriendo desde la avenida de Madrid; ascendiendo por la avda. Benito Pérez Armas hasta la confluencia con Simón Bolívar; para seguir desde ahí, ya en sentido descendente, por Benito Pérez Armas retomando la conexión por la avda. La Asunción, Reyes Católicos, hasta la glorieta de la República Dominicana, y de nuevo hasta la calle Unamuno y avenida Madrid. La prueba consta de tres vueltas al circuito de los mismos vehículos y, según los organizadores, las salidas serán cada diez minutos.
Duración
La finalización de la prueba está prevista sobre las 14.00 horas y, si no hay otros condicionantes de seguridad, sobre las 15.00 horas la Policía Local santacrucera podrá reabrir el tráfico en las zonas afectadas por esta competición.
Mañana, viernes, se realizará una etapa de la prueba, en cuyo desarrollo colaborará la Policía Local, saliendo desde el parque García Sanabria, Ramblas de Santa Cruz y en dirección hacia San Andrés por la (TF-11), después por la (TF-12) dirección Taganana-El Bailadero y siguiendo por el municipio de La Laguna.
El regreso al García Sanabria está previsto a las 21.00 horas. El día 8 de noviembre, la siguiente etapa partirá también desde el parque García Sanabria, pasando por Ramblas de Santa Cruz; avenida Francisco La Roche, vía de superficie; avenida Marítima, y avenida Constitución y hacia la avenida penetración (TF-4) en dirección sur.
Conviene recordar que esta prueba automovilística de regularidad y navegación de vehículos clásicos e históricos con una antigüedad superior a 50 años.
Limitaciones de estacionamiento
Respecto a las limitaciones de estacionamiento se concentrarán, desde las 00.00 horas del domingo, en un tramo de la avenida Benito Pérez Armas, entre las calles Simón Bolívar y Pío Baroja; también en la avenida Madrid entre Benito Pérez Armas, calle Unamuno y hasta avenida Bélgica. Respecto a la calle Doctor José Naveiras se prohibirá aparcar en un tramo de 15 metros desde las 13.00 horas del viernes, día 7 de noviembre, hasta el día 9, domingo, a las 19.00 horas.
Afecciones al transporte público de guaguas y paradas
Con respecto al transporte urbano, provocará afecciones, desde las 09.00 hasta las 14.00 horas, a las líneas 014, 026, 228, 232, 903, 906, 908, 911, 920, 921, 936 y 937 se verán afectadas, por lo que quedarán sin servicio las paradas del Centro de Salud, avenida de Madrid, avda. Bélgica, calle San Sebastián, Jesús y María, Plaza de Toros, República Dominicana, Rambla Reyes Católicos, Piscina Municipal, Parque de Bomberos, calle Fragata Danmark, parque La Granja, Benito Pérez Armas, Valle Inclán, El Chapatal, Tres de Mayo, plaza de La Paz y José Hernández Afonso.