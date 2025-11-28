Nuevo aparcamiento gratuito en el centro de Santa Cruz: 64 plazas para coches y 21 para motos

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Patrimonio Municipal, confirma la apertura un aparcamiento provisional para la calle de La Rosa, previstos en la calle San Martín , número 14, “que vendrán a compensar, al menos en parte, las plazas perdidas por las obras de remodelación y rehabilitación de la calle de La Rosa, por lo que se sumarán 64 aparcamientos para automóviles y otros 21 para motocicletas, en una actuación que ha precisado de una inversión de 234.000 euros, tras las obras realizadas tras la demolición de las antiguas cocheras en la citada vía de El Toscal”, apunta el alcalde, José Manuel Bermúdez.
Por su parte, el concejal de Obras y Patrimonio Municipal, Javier Rivero, pone en valor que “con esta actuación se ha pretendido crear aparcamientos en superficie que satisfagan, la necesidad de estacionamientos en esta zona de El Toscal” y añade que “con la inversión realizada el objetivo no era solo demoler, sino acondicionar la parcela para unirla a la otra mitad que ya estaba ejecutada para que en total se puedan crear las plazas que ahora entrarán en funcionamiento, realizadas en poco más de 4 meses”.
“El inicio de los trabajos -define el concejal de Obras- consistieron en la demolición y la posterior retirada de todos los elementos añadidos de mobiliario, los techos, etcétera, que eran la parte estructural” y añade que “luego se realizó la demolición de las cubiertas, los muros, la retirada de vigas y demás, lo que dio lugar, posteriormente, al acondicionamiento de la parcela”.
Por su parte, Purificación Dávila, concejala del distrito Centro-Ifara, pone el acento en que “tal y como estaba previsto, y con la finalidad de no generar ruidos o incomodidades a los dos colegios cercanos, las obras se iniciaron el pasado verano” y añade que “es una iniciativa y un compromiso que nos permite ahora disponer de más plazas de estacionamiento en El Toscal, lo que es una excelente noticia, toda vez que así damos respuesta a una demanda de las vecinas y los vecinos de esta zona del municipio y el centro de la ciudad”.