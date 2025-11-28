El refugio de Altavista, listo para volver a abrir a comienzos de 2026

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado oficialmente el contrato para la gestión del refugio de Altavista a la empresa Teleférico del Pico del Teide, que fue la única que se presentó a la licitación, tal y como ya había adelantado DIARIO DE AVISOS.
El contrato de concesión tiene un valor estimado de 5.914.724,00 euros, con una duración inicial de dos años a partir de la firma del acta de inicio, pudiendo ser prorrogado por cuatro periodos anuales adicionales.
Este refugio, ubicado en el Parque Nacional del Teide y cerrado desde hace cinco años, es un punto clave para los excursionistas y turistas que visitan la montaña.
Así lo anunció ayer la presidenta insular, Rosa Dávila, tras el Consejo de Gobierno y junto al vicepresidente insular, Lope Afonso, y avanzó que está previsto que los trabajos de adecuación de este espacio finalicen en el mes de diciembre y se entreguen al nuevo gestor entre diciembre y enero.
El acuerdo abarca la gestión integral del refugio, que incluye aprovisionamiento, limpieza, mantenimiento, gestión de reservas, atención al cliente y servicios médicos básicos. Y se pondrán a disposición de los usuarios diez puestos de trabajo: seis personas formadas en alta montaña con conocimientos en inglés y francés y cuatro puestos indirectos para la gestión y central de reserva.
Además, el refugio se encuentra en una zona de difícil acceso, lo que requiere soluciones técnicas avanzadas para su operatividad, como la provisión de agua y energía eléctrica mediante fuentes renovables, incluyendo un sistema fotovoltaico con almacenamiento y un enlace de fibra óptica que asegura una conexión estable incluso en alta montaña.
Las reservas del refugio de Altavista se podrán realizar a través de su página web oficial, actualmente en desarrollo, lo que permitirá gestionar las estancias de forma anticipada y facilitar la planificación de las ascensiones con mayor seguridad y una mejor ordenación del uso público.
El refugio contará con una capacidad de 49 plazas, además de cuatro de emergencia, y aplicará tarifas de pernocta de 71 euros por noche, una tarifa reducida de 29 euros para residentes en Tenerife y un precio de 56,80 euros para montañeros federados fuera de la Isla.
Vigilancia forestal
Por otra parte, el Consejo también aprobó el encargo a la empresa pública Tragsa para la ejecución del proyecto de adecuación y equipamiento de cinco emplazamientos de vigilancia forestal, con el fin de desplegar el Sistema de Vigilancia Forestal en el Parque Natural de la Corona Forestal del Teide.
El proyecto tiene como objetivo reforzar la seguridad y el control ambiental en esta área de gran valor ecológico. Estará dividido en varias fases, comenzando con la ejecución de las obras en tres de los cinco emplazamientos previstos: Gaitero (en el municipio de La Victoria de Acentejo), Arguazo (Güímar), y San Juan (San Juan de la Rambla). Las obras consisten en la instalación de torres de vigilancia forestal y su equipamiento con tecnología avanzada para el monitoreo y control ambiental.
Además, el Consejo dio luz verde al encargo a la empresa pública Gesplan para la gestión integral de 23 infraestructuras de uso público en los espacios naturales de la Isla. El encargo tiene un presupuesto total de 4.573.916 euros y un plazo de ejecución de cuatro años.
La medida garantizará el mantenimiento, vigilancia, funcionamiento y óptimo estado de las principales áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos forestales de Tenerife.