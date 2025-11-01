sucesos

Arde un vehículo frente al pabellón Santiago Martín

El 112 activó a Bomberos de Tenerife, Policía Local y Policía Nacional
Un vehículo se ha incendiado en la mañana de este sábado en los alrededores del pabellón Santiago Martín, frente a la autopista del norte de Tenerife (TF-5), donde el tráfico transcurre con normalidad.

La sala operativa recibió una alerta a las 11.41 horas en la que se informaba sobre lo ocurrido en la rotonda de la Avenida Los Majuelos, cerca del recinto deportivo.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, si bien ha sido requerida la presencia de Bomberos del Consorcio de Tenerife, Policía Local y Policía Nacional.

