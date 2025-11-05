¿Te gustan los arroces? Candelaria te propone 8 formas de enamorarte de él: podrás ganar 100 euros

Candelaria vuelve a poner el sabor en el centro. Del 5 de noviembre al 8 de diciembre, el municipio celebrará una nueva edición de “Candelaria, entre arroces”, una ruta gastronómica que permitirá a los amantes de este plato recorrer ocho restaurantes y descubrir recetas creadas en exclusiva para la ocasión. Todos ellos forman parte del Club del Producto Local de Candelaria, sello que garantiza calidad, territorio y cocina con identidad.
La alcaldesa, Mari Brito, y la concejala de Comercio, María del Carmen Clemente, mantuvieron este martes un encuentro con los establecimientos participantes para ultimar detalles. Brito subrayó que esta iniciativa “sigue posicionando a Candelaria como destino gastronómico de referencia”, mientras que Clemente destacó que la cita “da visibilidad al talento de los chefs locales y refuerza la economía del municipio desde la cocina”.
Dónde comer los arroces de la ruta
La campaña reúne ocho propuestas muy diferentes entre sí, una por cada restaurante participante:
|Restaurante
|Propuesta
|Bollullo Oasis
|Arroz caldoso de marisco con calamar, pulpo, langostinos, almejas y mejillones
|Bello Horizonte
|Arroz otoñal de conejo, castañas y boletus
|La Casona del Vino
|Arroz llauna de rabo de toro con boletus, fruta y castaña
|La Cofradía La Laguna y el Mar
|Arroz caldoso de pulpo, calamar y lapas
|La Dársena
|Arroz mar y montaña con pulpo, tuétano y secreto
|Luz y Sal
|Arroz caldoso de pescado, chocos y langostinos
|Romén
|Arroz negro meloso con chipirones y secreto
|El Trasiego
|Arroz meloso de cabra, boletus y chicharrón
Todas las elaboraciones se servirán con una copa de vino de El Rebusco Bodegas, reforzando la conexión entre cocina y producto local.
Un dato clave para los foodies: se podrá votar el “Mejor Arroz de Candelaria 2025”
Quien pruebe al menos dos de los arroces podrá votar su favorito rellenando un formulario online y adjuntando los tickets de consumo. Entre todas las personas participantes se sorteará una invitación de 100 euros para comer en el restaurante que resulte ganador de la votación popular.
Mucho más que una ruta gastronómica
Esta propuesta forma parte del proyecto “Candelaria, sabor y tradición”, financiado con fondos NextGenerationEU y diseñado para impulsar la creatividad culinaria y el uso del producto local. Los chefs recibieron formación específica sobre arroz de la mano del cocinero Pablo Pastor, reforzando la apuesta por la calidad y la técnica.