Así es la paella elaborada en Canarias que haría enfadar a los valencianos: “Lo más inesperado”

Una paella de arroz, pero sin marisco ni carne… hecha de chocolate. Así es la creación que se está volviendo viral en TikTok gracias al vídeo publicado por el creador de contenido gastronómico Buen Sabor Canarias, quien ha grabado la peculiar receta que ha elaborado Special Six junto a chef Ariel en el restaurante Patai Beach, ubicado en Corralejo (Fuerteventura).
En el vídeo, que ya acumula miles de reproducciones, se muestra cómo el chef prepara una paella dulce en una paellera tradicional, donde en lugar de caldo y sofrito, lo que se vierte es una mezcla de chocolate fundido con arroz. Para después añadirle diferentes toppings, como plátano canario, galletas o barras de la chocolatina Tirma, una presentación que imita a la de una paella clásica.
“Esta es la paella más inesperada que hemos visto en Canarias”, comenta el creador de contenido mientras graba el proceso.
@buensaborcanarias ✈️ Me fui hasta Fuerteventura solo para probar la paella de chocolate que preparó @specialsixyt junto a @Chef Ariel Patai en Patai Beach (Corralejo) 🍫🌴 Elaborada con chocolates Tirma y plátano de Canarias, ¡más canaria no puede ser! 💛💙 Una mezcla sorprendente, dulce y única… ¿te atreves a probarla? 😋 #fuerteventura #paelladechocolate #canarias🇮🇨 #tirma #plátanodecanarias ♬ sonido original – Buen sabor Canarias
Un plato que está llamando la atención
El vídeo ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios: desde quienes quieren probarla de inmediato hasta quienes admiten que cuesta asimilar la idea de una “paella dulce”. Sin embargo, todos coinciden en una cosa: el resultado es visualmente espectacular.
El restaurante Patai Beach, situado frente al mar en el norte de Fuerteventura, se ha hecho conocido en redes por ofrecer propuestas gastronómicas originales y pensadas para el formato viral, y esta paella de chocolate parece seguir la misma línea.
Tendencia dulce con sello canario
En los últimos meses, TikTok se ha llenado de recetas llamativas en las Islas Canarias, pero pocas han sorprendido tanto como esta. La mezcla de un plato icónico de Valencia con un ingrediente tan popular como el chocolate ha convertido a la “paella dulce” en uno de los vídeos gastronómicos más comentados de la semana.