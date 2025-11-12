Ocho de cada 10 autónomos canarios urgen medidas de conciliación familiar

Ocho de cada diez autónomos de Canarias consideran prioritario aplicar medidas de conciliación familiar, tal y como se desprende del barómetro presentado ayer por el Gobierno regional, que anunció un conjunto de iniciativas específicas para facilitar la compatibilidad entre la vida laboral y personal del colectivo.
El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, compareció en una rueda de prensa junto a Elliot Martín, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA, autora del estudio); el viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega, y la directora general de Autónomos, Mónica Nuez. Este segundo informe analiza la situación de este colectivo e incluye una encuesta trimestral que sirve de guía para trabajar en consonancia con las demandas de los autónomos.
Domínguez destacó la capacidad de “resiliencia y reinvención” De entre las conclusiones de la encuesta, resaltó la importancia de la conciliación familiar para los trabajadores autónomos y que el 75% de los autónomos quiere que se establezclan medidas que reduzcan la carga fiscal y de cotizaciones a la seguridad social. Dos de cada tres autónomos afirman que el acceso a la financiación ha sido uno de los mayores problemas con lo que se han encontrado en su trayectoria profesional.
El barómetro refleja “una fotografía real y completa del sector que durante el periodo estudiado no solo consolida la recuperación iniciada tras los años de inestabilidad global, sino que empieza a redefinir la naturaleza de su emprendimiento”. Canarias ha pasado de los 142.790 afiliados en septiembre de 2024 a los 145.600 en septiembre de 2025, lo que supone un incremento absoluto de 2.810 autónomos y una variación relativa del 2,0%.
Este ritmo de crecimiento duplica la media nacional (+1,1%) y sitúa a Canarias entre las comunidades con mayor dinamismo emprendedor. Los ámbitos emergentes y cualificados lideran el avance.