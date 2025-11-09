nacional

Ayuso, evacuada en ambulancia

Ha tenido que abandonar la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena
Isabel Díaz Ayuso
Ayuso, evacuada en ambulancia. DA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una “leve indisposición”, han confirmado fuentes de su equipo a Europa Press, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio “más rápido y seguro”.

Esa “leve indisposición” es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes.

  Torres: "Ayuso no quiere a los niños migrantes que están acogidos en Canarias porque son negros"

Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

