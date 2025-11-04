El Grupo CIO, abierto a escuchar ofertas sobre Bahía del Duque tras no cerrar su acuerdo exclusivo con Stoneweg

El acuerdo de exclusividad entre la Compañía de las Islas Occidentales (Grupo CIO), propiedad de la familia Zamorano, y el fondo suizo Stoneweg para negociar la venta del emblemático hotel Bahía del Duque, en Tenerife, concluyó a mediados de octubre sin que se alcanzara un acuerdo.
Según publica Hosteltur, fuentes de la operación confirman que las posiciones entre ambas partes se mantuvieron distantes en cuanto al precio: mientras Stoneweg habría ofrecido en torno a 320 millones de euros, la propiedad sostiene que el activo está valorado en unos 350 millones.
Aunque la exclusividad ya ha expirado, Stoneweg aún puede presentar una propuesta formal hasta el 31 de diciembre, fecha en la que se cerrará el plazo establecido por el Grupo CIO. Durante este periodo, otros inversores también podrán entrar en liza, dado el interés que despierta uno de los hoteles más reconocidos del archipiélago canario.
El establecimiento, que forma parte de la marca The Tais y es miembro de The Leading Hotels of the World, representa un activo único dentro del segmento de lujo. Su construcción requirió una inversión inicial superior a 60 millones de euros, a la que posteriormente se sumaron otros 60 millones destinados al desarrollo de Las Villas y del spa Bahía Wellness Retreat.
Del total de 40 villas con piscina privada que integran el complejo, 22 pertenecen a Atom Hoteles Socimi, que también formaría parte de la eventual operación de compraventa.
Si finalmente Stoneweg y la familia Zamorano logran un acuerdo, la gestión del establecimiento podría quedar en manos del grupo canario Lopesan, con el que el fondo ya colabora en el hotel Miguel Ángel de Madrid. La incorporación del Bahía del Duque supondría el primer paso de Lopesan en Tenerife, ampliando su presencia más allá de Gran Canaria y Fuerteventura.
Mientras tanto, el Grupo CIO mantiene la propiedad y la operativa del hotel, sin descartar reforzar su estrategia de crecimiento si no se materializa la venta antes de fin de año.