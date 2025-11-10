La borrallera, el plato típico de Canarias, desconocido por muchos, que ha celebrado su fiesta

El municipio de Fuencaliente vivió este fin de semana una jornada de gran arraigo popular con la celebración de su tradicional Fiesta de San Martín, que tuvo como acto central la Feria Gastronómica de San Martín, con la borralera como principla atractivo.
El alcalde de la localidad, Gregorio Alonso, destaca que el evento fue un rotundo éxito de convocatoria, congregando a más de 600 personas que se unieron para disfrutar de los sabores típicos del otoño palmero y mantener viva una de las tradiciones más queridas del sur de la Isla.
La borrallera de Fuencaliente
El plato estrella indiscutible de la feria fue la tradicional borrallera de Fuencaliente, con papas y boniatos cocinados bajo el picón volcánica y con sarmientos de viña, acompañados con tocino asado y carne al espicho, típico del municipio, además del inconfundible vino nuevo de la comarca.
Además de la degustación de la borrallera, el acto contó también con música en directo y las catas comentadas de bodegueros del municipio, contando con la participación de Bodegas Teneguía, Bodegas Carballo, Bodega Victoria Torres y Bodegas Mil7ochentaynueve.
Las personas asistentes también pudieron degustar papas costillas y piñas, repostería, cocina italiana, castañas y escacho típico de Fuencaliente.
El alcalde pone de relieve que “la feria vino para quedarse”, haciendo hincapié en que “la viña y el vino está en el ADN de los fuencalenteros”, invitando desde ahora a no perderse la segunda edición que se celebrará el próximo año.
Gregorio Alonso destaco que “la Fiesta de San Martín es un momento crucial en nuestro calendario, pues marca la recogida de la cosecha y la celebración del vino nuevo. Ver a más de 600 personas de todas las edades compartiendo en nuestra Feria Gastronómica, con la borrallera como protagonista, demuestra que nuestras tradiciones están más vivas que nunca. Es un día de encuentro, de sabor y de reafirmación de nuestra identidad”.
Desde el Ayuntamiento se agradece la participación de los vecinos y colectivos que contribuyeron a la organización y al éxito de la feria, consolidándola como una cita ineludible para los amantes de la gastronomía y la cultura tradicional de La Palma.