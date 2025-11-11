Samuel Biener, experto en gestión de riesgos naturales, sobre la borrasca Claudia en Canarias: “Hay riesgo de inundaciones súbitas”

La borrasca Claudia amenaza a Canarias con fuertes vientos, tormentas y lluvias. Pese a que en las próximas horas comenzará a conocerse el alcance real de la misma los expertos han advertido que se trata de una borrasca “potente”.
Samuel Biener, de Meteored España, graduado en Geografía y Ordenación del Territorio y Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales, ha advertido que la borrrasca Claudia puede provocar “inundaciones súbitas” en Canarias, por lo que pide extremar las precauciones.
“A diferencia de episodios pasados, en esta ocasión Canarias será una de las regiones más afectadas. La situación más adversa se espera entre el miércoles y el jueves, cuando un frente frío muy activo barrerá las islas tras interaccionar con un río de humedad. Además, la presencia de una vaguada en altura ayudará a que se desarrollen algunas tormentas”, asegura.
Según Samuel Biener, este martes el viento “soplará con rachas intensas en puntos expuestos de La Palma y Tenerife. Se producirán algunos chubascos aislados, y las temperaturas no variarán demasiado”.
La borrasca Claudia comenzará a sentirse mañana
“A últimas horas del día el frente irrumpirá, repartiendo lluvias localmente muy intensas en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, especialmente en vertientes encaradas al oeste y suroeste. También lloverá con fuerza en puntos de Gran Canaria. De momento la AEMET ha activado avisos amarillos por acumulados de más de 20 l/m² en el oeste y cumbres palmeras, pero probablemente se ampliarán y extenderán”, indica en Meteored.
Durante la mañana del jueves, el frente se desplazará hacia las Islas Orientales, dejando las precipitaciones más intensas en el sur de Gran Canaria. Con el transcurso del día, las lluvias se extenderán a Fuerteventura y Lanzarote, donde podrían ser generalizadas y localmente fuertes, de acuerdo con las previsiones del modelo europeo. En cambio, en las Islas Occidentales se desarrollarán chubascos posfrontales más aislados e irregulares.
“En los siguientes días aún quedarán algunos aguaceros dispersos. Si se cumple el escenario que plantea el modelo europeo, estamos ante uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias. Los mapas muestran acumulados de más de 100 l/m² en el oeste de La Palma, sur de la Gomera, suroeste de Tenerife y municipios del sur y oeste de El Hierro. No los descartamos en el sur de Gran Canaria”, finaliza el experto.