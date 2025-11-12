El 112 actualiza los datos sobre incidencias por la borrasca Claudia en Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias ha registrado entre las 15:00 y las 18:45 horas de este miércoles cerca de 20 incidentes relacionados con la borrasca Claudia, que continúa afectando al Archipiélago con lluvias y fuertes rachas de viento.
Según informó el organismo en sus redes sociales, la mayoría de los incidentes se han producido en la isla de La Palma y están vinculados principalmente a tapas de alcantarilla levantadas y achiques de agua en diferentes municipios.
Las autoridades han recordado la importancia de mantener la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y zonas expuestas a acumulaciones de agua o desprendimientos.
La borrasca, que avanza desde el Atlántico, ha motivado la activación de diferentes planes de emergencia municipales y el cierre preventivo de playas, montes y carreteras en varios puntos del Archipiélago, como medida de seguridad ante las previsiones meteorológicas adversas