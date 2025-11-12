borrasca claudia

El 112 actualiza los datos sobre incidencias por la borrasca Claudia en Canarias

La mayoría de los incidentes se han producido en la isla de La Palma
Primeros rayos y relámpagos de la borrasca Claudia en Tenerife. Fran Pallero
Primeros rayos y relámpagos de la borrasca Claudia en Tenerife. Fran Pallero. DA
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias ha registrado entre las 15:00 y las 18:45 horas de este miércoles cerca de 20 incidentes relacionados con la borrasca Claudia, que continúa afectando al Archipiélago con lluvias y fuertes rachas de viento.

Según informó el organismo en sus redes sociales, la mayoría de los incidentes se han producido en la isla de La Palma y están vinculados principalmente a tapas de alcantarilla levantadas y achiques de agua en diferentes municipios.

Las autoridades han recordado la importancia de mantener la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y zonas expuestas a acumulaciones de agua o desprendimientos.

La borrasca, que avanza desde el Atlántico, ha motivado la activación de diferentes planes de emergencia municipales y el cierre preventivo de playas, montes y carreteras en varios puntos del Archipiélago, como medida de seguridad ante las previsiones meteorológicas adversas

