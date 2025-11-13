Borrasca Claudia en Canarias: un temporal con más agua que incidencias hasta anoche

La borrasca Claudia ha dejado a su paso por la provincia occidental ayer y esta madrugada intensas lluvias, tormenta eléctrica, rachas de viento y oleaje. Algunas alcantarillas desbordadas, ramas caídas o desprendimientos de techos y piedras. Las incidencias registradas no fueron especialmente destacables, pero se espera que lo peor llegara durante las horas de madrugada, con lluvias que podrán ser localmente torrenciales. Las autoridades apelan a la colaboración ciudadana para garantizar su seguridad y de los efectivos desplegados.
Entrando por el oeste del Archipiélago, La Palma fue su primera parada donde la lluvia y el viento llegaron con intensidad, se observaron pequeñas cascadas de agua en las cumbres camino de los barrancos, que corrieron con fuerza, como el de Las Angustias, que recogía el agua a su paso por La Caldera para llevarla hasta desembocar en el puerto de Tazacorte.
Los bomberos y las cuadrillas habilitadas por los distintos municipios tuvieron que trabajar para limpiar alguna alcantarilla que habían saltado, como algunas inundaciones en varias vías del Valle de Aridane o Santa Cruz de La Palma. Las rachas de viento dificultaron las operaciones aéreas. Según el 1-1-2 se realizaron 20 intervenciones.
En Tenerife, hasta las 20.00 horas, se habían registrado más de una decena de incidencias menores en distintos puntos de la Isla, principalmente relacionadas con los efectos del viento como caídas de planchas y elementos estructurales, algunas ramas y cortes de carretera, además de las medidas decretadas sobre el acceso a la cumbre.
Entre las más destacadas la caída de estructuras ligeras en Granadilla por rachas de viento de 55 km/h, el corte de la carretera de Tierra del Trigo (Los Silos) desde las 16.00 horas, y de los accesos a Teno, la evacuación de personas que accedieron al Mirador de Chipeque pese a la señalización de prohibición, o el cierre preventivo del frente marítimo de Radazul, en El Rosario.
También se decretó el cierre de senderos, pistas forestales, campamentos y áreas recreativas, incluidas las del Parque Nacional del Teide, los parques rurales de Anaga y Teno y todos los Espacios Naturales Protegidos, la prohibición de actividades de barranquismo y el tránsito por zonas de riesgo.
Evacuaciones
También se realizaron evacuaciones preventivas tanto de personas sin hogar como de otras en lugares con riesgo de inundación. El Cabildo puso en marcha tres albergues de emergencia con más de 220 plazas disponibles, en los municipios de Granadilla (pabellón municipal del casco), Arona (pabellón Jesús Domínguez de Los Cristianos) y Adeje (pabellón El Galeón), destinados a ofrecer refugio temporal a personas sin hogar o afectadas por las condiciones meteorológicas adversas.
Por su parte, en el área metropolitana, Santa Cruz de Tenerife habilitó 20 plazas más que se añaden a las 250 existentes en el Albergue Municipal, mientras La Laguna procedía durante la tarde a desalojar a las personas que habitan cerca de cauces de barrancos como el de Macario, por riesgo de inundación. Otros municipios tomaron medidas similares. La presidenta Rosa Dávila señaló que la rápida apertura de los recursos alojativos “demuestra la capacidad de respuesta y coordinación de los servicios insulares y municipales ante una situación que requiere la máxima atención y compromiso humano”.
El Cabildo de Tenerife mantiene activo el Plan Insular de Emergencias de Tenerife (PEIN) ante el paso de la borrasca y ha llevado a reforzar el operativo con 454 personas movilizadas.
Dávila matizó que por el momento las incidencias registradas “no son especialmente destacables” pero “lo peor está por venir en la madrugada”, que será cuando previsiblemente se multipliquen las incidencias. Subrayó que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad de la población y la protección de los servicios esenciales, agradeciendo el esfuerzo de todos los efectivos desplegados y apelando a la colaboración ciudadana.
“No va a ser una buena noche, por lo que le pedimos a la población que se mantenga en su casa y eviten los desplazamientos”, manifestaba la presidenta, quien recomendó a quienes vayan a conducir a primera hora de la mañana que busquen información sobre el estado de las carreteras.
En La Gomera, esperando por unas lluvias que tardaron en llegar, lo más destacado fueron las rachas de viento, superiores a los 85 km/h, especialmente en la zona de cumbre. Las Administraciones insulares y locales decretaron el cierre de varias carreteras, senderos y parques, por riesgo de desprendimientos, e instalaciones deportivas y culturales.
La línea marítima que une Valle Gran Rey con Playa Santiago y San Sebastián de La Gomera se canceló durante la tarde de ayer y tampoco operará hoy.
En El Hierro apenas hubo incidencias importantes durante la jornada, con lluvias y viento, operando con normalidad las conexiones aéreas y marítimas.
También las conexiones marítimas sufrieron contratiempos en Lanzarote. El mar en Arrecife impidió el atraque de tres cruceros con 4.000 pasajeros a bordo. Mientras, se rescató a los tres ocupantes de una embarcación a la deriva.
Centros cerrados
La Consejería de Educación suspendió en todo el archipiélago la actividad lectiva de forma presencial con motivo del paso de la borrasca Claudia, si bien se mantendrá la modalidad telemática en aquellas enseñanzas y centros que lo puedan llevar a cabo. Los centros permanecerán cerrados, sin asistencia de equipos directivos, personal docente ni socioeducativo, en virtud a las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y en medio de alertas por viento, lluvias y riesgo de inundación.
También la Universidad de La Laguna decretó la ampliación de suspensión de toda la actividad presencial durante la jornada de hoy, tanto en el turno de mañana como en el de tarde, impartiéndose la docencia de manera virtual. También queda suspendida la actividad administrativa y de servicios de carácter presencial, pasando a teletrabajo, con la excepción de los servicios esenciales.
Además las administraciones regionales, insulares y locales activaron el teletrabajo para su personal. Estas medidas pretenden evitar desplazamientos y prevenir incidencias ante los episodios previstos.
Vuelos desviados en La Palma, Gran Canaria y Lanzarote
Al menos 14 vuelos fueron desviados durante el día de ayer por meteorología adversa derivada de la borrasca en los aeropuertos de La Palma, Gran Canaria y Lanzarote. Según informó Aena, en Mazo, dos vuelos tuvieron que ser desviados a Tenerife Sur y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Norte, respectivamente. Mientras que en el aeródromo de Gando, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Sur y otro en Tenerife Norte. A última hora de la jornada, tres vuelos con destino a Lanzarote fueron desviados.