Borrasca Claudia en Tenerife: el Cabildo actualiza las medidas ante lo peor del temporal

El Cabildo de Tenerife mantiene activo el Plan Insular de Emergencias de Tenerife (PEIN) ante el paso de la borrasca Claudia, que está afectando con intensidad al conjunto de la isla, especialmente en las zonas de cumbre y sur, con rachas de viento que han superado los 96 km/h en Izaña y precipitaciones que ya alcanzan los 15 litros por metro cuadrado en puntos del sur.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha subrayado que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad de la población y la protección de los servicios esenciales, agradeciendo el esfuerzo de todos los efectivos desplegados y apelando a la colaboración ciudadana.
Ante la evolución del fenómeno meteorológico, el Cabildo ha triplicado el número de efectivos movilizados durante la jornada, pasando de 150 a 454 personas pertenecientes a distintos servicios de emergencia, mantenimiento y asistencia.
El dispositivo operativo está integrado por:
- Consorcio de Bomberos de Tenerife: 118 efectivos.
- BRIFOR: 62 agentes forestales y técnicos.
- Área de Carreteras del Cabildo: 50 trabajadores.
- Protección Civil y asociaciones de voluntariado: 130 personas.
- Cruz Roja: 68 miembros.
- CECOPIN y personal técnico de coordinación: 13 profesionales.
Desde el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) se mantiene una comunicación directa con los 31 municipios de la isla para atender de forma inmediata cualquier incidencia. Todos los Planes de Emergencia Municipal (PEMU) se encuentran activados, y los ayuntamientos sin homologación han emitido resoluciones de emergencia para garantizar su operatividad.
Albergues y medidas sociales
El Cabildo ha puesto en marcha tres albergues de emergencia con más de 220 plazas disponibles, en los municipios de Granadilla de Abona (pabellón municipal del casco), Arona (pabellón Jesús Domínguez Grillo, Los Cristianos) y Adeje (pabellón El Galeón).
Estos espacios están destinados a ofrecer refugio temporal a personas sin hogar o afectadas por las condiciones meteorológicas adversas.
La presidenta Rosa Dávila señaló que la rápida apertura de estos recursos “demuestra la capacidad de respuesta y coordinación de los servicios insulares y municipales ante una situación que requiere la máxima atención y compromiso humano”.
Incidencias registradas y situación actual
Hasta las 20:00 horas, se han registrado más de una decena de incidencias en distintos puntos de la isla, principalmente relacionadas con los efectos del viento como caídas de planchas y elementos estructurales, cortes de carretera y evacuaciones preventivas.
Entre las más destacadas:
- Granadilla: vientos de 55 km/h con caída de estructuras ligeras.
- Arona y Adeje: habilitación de albergues de emergencia.
- Los Silos: corte de la carretera de Tierra del Trigo desde las 16:00 horas.
- El Rosario (Radazul): cierre preventivo del frente marítimo.
- Mirador de Chipeque: evacuación de personas que accedieron pese a la señalización de prohibición.
Medidas preventivas y restricciones
En el marco del PEIN, se mantienen en vigor las siguientes medidas:
- Suspensión de las actividades extraescolares y al aire libre desde las 15:00 horas del día 12.
- Suspensión de la jornada lectiva presencial y paso a modalidad telemática el jueves 13 de noviembre, según instrucción de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
- Activación del teletrabajo para el personal del Cabildo y recomendación al resto de administraciones y entidades privadas para hacer lo mismo durante la jornada del 13 de noviembre.
- Cierre de senderos, pistas forestales, campamentos y áreas recreativas, incluidas las del Parque Nacional del Teide, los Parques Rurales de Anaga y Teno y todos los Espacios Naturales Protegidos.
- Prohibición de actividades de barranquismo y tránsito por zonas de riesgo.
Llamamiento a la responsabilidad y autoprotección
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, insistieron en la necesidad de seguir las recomendaciones básicas de autoprotección:
- Evitar desplazamientos salvo causa justificada.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- No acercarse a zonas costeras, barrancos ni áreas susceptibles de inundación.
- Seguir la información a través de los canales oficiales del Cabildo y del Gobierno de Canarias.
Evolución prevista
Según la AEMET, la borrasca Claudia continuará afectando al archipiélago durante la noche y la madrugada, con lluvias persistentes y localmente torrenciales, acompañadas de vientos muy fuertes, especialmente en medianías y zonas altas. Se mantiene el riesgo de inundaciones puntuales en áreas del norte, sur y área metropolitana de Tenerife.
El Cabildo de Tenerife, en coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, mantendrá activo el CECOPIN durante toda la madrugada para el seguimiento y gestión de la emergencia, actualizando la información conforme evolucione la situación.