La borrasca Claudia deja rayos y relámpagos visibles desde Tenerife

La borrasca Claudia continúa dejando su huella en Canarias. En la noche de este miércoles, numerosos vecinos del norte de Tenerife han comenzado a observar rayos y relámpagos hacia el oeste y noroeste de la Isla, según ha informado la página especializada MeteoLaMatanza.
El fenómeno eléctrico, captado en vídeo por José Domingo Trujillo, se ha hecho visible desde distintos puntos del norte tinerfeño, coincidiendo con el avance de la inestabilidad atmosférica que afecta al Archipiélago desde primeras horas de la jornada.
Durante la tarde, el 112 Canarias registró cerca de 20 incidentes en distintas islas, la mayoría relacionados con achiques de agua y alcantarillas levantadas en La Palma.
Desde los servicios de emergencia se recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas costeras o de barrancos mientras persista la alerta.
La Palma concentra las lluvias de Claudia
La borrasca Claudia ha dejado precipitaciones que superan los 100 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos y 80 en el municipio de Breña Alta, en La Palma, mientras que en zonas de El Paso, como el barranco de Las Angustias, se han registrado precipitaciones de hasta 54 litros por metro cuadrado.
Esos son los datos de la Agencia Estatal de Meteorología y de la jefa de servicio de Protección Civil, Montserrat Román, que ha apuntado en Radio Televisión Canaria que de momento la jornada se está desarrollando sin incidencias notables, si bien se han registrado algunas inundaciones en varias vías del Valle de Aridane.
El agua ha corrido especialmente por el barranco de Las Angustias también a su paso por Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Tazacorte.
La previsión es que el frente, que cuando parecía desplazarse ha vuelto a reactivar su nubosidad, continúe hacia el resto de islas tras registrarse fuertes vientos y lluvias en la zona de la Caldera de Taburiente.