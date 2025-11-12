El instante más estremecedor de la borrasca Claudia en Tenerife: “Cacho trueno”

La borrasca Claudia sigue dejando imágenes (y sonidos) espectaculares en Canarias. En la noche de este miércoles, un potente trueno retumbó en el norte de Tenerife, provocando asombro entre los vecinos.
La cuenta especializada Meteo Tenerife (@tenerife_meteo) compartió el vídeo que ha captado el momento exacto en que se escuchó el estruendo, acompañado de un fogonazo en el horizonte.
“Pelos de punta con el cacho trueno que acaba de sonar en este norte. MAAADREE MÍA! Nivel!”, escribió Meteo Tenerife en X (antes Twitter), reflejando la sorpresa general entre los usuarios.
El vídeo, grabado por un vecino y compartido por la usuaria @Tery2022, muestra la oscuridad de la noche interrumpida por un destello seguido de un trueno atronador que hace temblar el ambiente.
La escena se enmarca dentro del episodio de tormentas eléctricas que está afectando a la Isla por la llegada de la borrasca Claudia, que ha dejado también rayos visibles desde el norte, cierres preventivos y más de 20 incidencias registradas por el 112 Canarias.