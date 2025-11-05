tenerife

El Cabildo de Tenerife lanza una serie de importantes recomendaciones ante la declaración de prealerta

Desde el Cabildo de Tenerife se ha comunicado a todos los ayuntamientos que adopten medidas y se mantengan todas las precauciones
El Cabildo de Tenerife lanza una serie de importantes recomendaciones ante la declaración de prealerta
El Cabildo de Tenerife ha recomendado este miércoles a la población extremar las precauciones tras la declaración de la situación de prealerta por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en base en el archipiélago a partir de las 00.00 horas de este jueves.

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, la prealerta se activará en la costa norte y oeste de El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura; además del litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. De esta manera, se espera mal estado del mar por oleaje de mar combinada de 2-3 metros con viento del norte y nordeste fuerza 4-5 (entre 20-40 kilómetros/hora), así como marejada y mar de fondo del noroeste de 2-3 metros.

Asimismo, desde el Cabildo de Tenerife se ha comunicado a todos los ayuntamientos que adopten medidas y se mantengan todas las precauciones para mantenerse alejados de la costa y evitar así posibles riesgos para la población.

Recomendaciones por prealerta

-Prestar atención a las previsiones meteorológicas y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.

-Proteger las viviendas, especialmente aquellas situadas en zonas costeras, ante la posible invasión del agua del mar.

-Evitar colocarse en el extremo de muelles o espigones, así como acercarse a zonas donde rompen las olas para realizar fotografías o vídeos, ya que supone un riesgo elevado de caída al mar.

-No practicar la pesca en zonas de riesgo o con fuerte oleaje.

-No circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de playa ni transitar por paseos marítimos en los que el mar pueda alcanzar la vía.

Precaución en el mar

Además, a la hora de aproximarse al litoral de la isla, la corporación recuerda que es recomendable:

-No bañarse en playas apartadas o desconocidas, ya que pueden existir corrientes y remolinos locales difíciles de detectar.

-Evitar bañarse en playas con bandera roja, así como en zonas con fuerte oleaje, resaca o sin servicio de vigilancia y salvamento.

– No realizar actividades deportivas o náuticas en el mar ni acampar en zonas afectadas por mar de fondo o temporal costero.

– Mantenerse alejado del litoral si se observa un oleaje inusual, incluso si el mar parece calmarse repentinamente, ya que las olas grandes pueden llegar de forma inesperada.

-En caso de disponer de una embarcación, se aconseja asegurar el amarre en un lugar resguardado y verificar los sistemas de sujeción.

