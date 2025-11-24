RTVE elige Tenerife para las Campanadas de Canarias 2025: lugar, presentadores, artistas y la fiesta posterior

Santa Cruz de Tenerife volverá a convertirse en un punto destacado en el ámbito mediático nacional tras confirmarse que Radio Televisión Española (RTVE) ha elegido a la capital como escenario de las Campanadas de Canarias 2025.
El anuncio se ha hecho público este lunes en el Corpóreo de Santa Cruz, en una rueda de prensa con la presencia del alcalde, José Manuel Bermúdez; el concejal de Fiestas, Javier Caraballero; la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre; y la directora de RTVE en Canarias, Paqui González.
RTVE ha informado de que la retransmisión estará presentada por los artistas canarios Nia, ganadora de Operación Triunfo 2020, y St. Pedro, finalista del Benidorm Fest 2024. Ambos participarán desde el escenario situado en la plaza de la Candelaria, junto a Mel Ömana, Almacor y varias orquestas canarias.
El reloj de la torre de la Iglesia de la Concepción marcará las doce campanadas en la emisión dirigida a toda España.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha agradecido a RTVE su elección y ha puesto de relieve el ambiente navideño de la ciudad, que este año cuenta con cuatro millones y medio de luces y más de un centenar de actividades.
También ha destacado la labor de la directora regional de RTVE, señalando que fue quien trasladó al Ayuntamiento la posibilidad de acoger nuevamente la retransmisión.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha recordado que cada año miles de personas se reúnen en la plaza de la Candelaria para despedir el año y señaló que la retransmisión permitirá que el evento sea visible en todo el país.
La directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, ha indicado que la emisión contará con actuaciones previas y posteriores a las uvas, además de las conexiones habituales con Madrid. Ha explicado que RTVE prepara un formato reforzado en el que se incluirán actuaciones de los artistas canarios mencionados, que también podrán verse en La 1.
La directora de RTVE en Canarias, Francisca González, ha añadido que las Campanadas suponen una oportunidad para dar visibilidad al Archipiélago en una noche de gran seguimiento televisivo. Además, ha adelantado que este año se emitirán dos temas de cada artista durante la fiesta posterior, algunas de las cuales también serán retransmitidas en Madrid.
Artistas canarios
Nia, que participa por cuarto año consecutivo en las Campanadas canarias, expresó su satisfacción por repetir en la retransmisión y avanzó que incluirá alguna sorpresa musical.
St. Pedro señaló que se trata de una ocasión especial en su trayectoria y confirmó que interpretará su tema “Dos extraños”.
También intervendrá Mel Ömana, quien afirmó que participar en las Campanadas era un objetivo personal desde hace años, y Almacor, que adelantó que ofrecerá temas como “Brillo platino”.